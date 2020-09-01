Призвание — спасать детей

Педиатры — это особая профессия, от которой зависит наше будущее

Счетная палата объявила, что в стране 40% от общего числа целевых показателей национального проекта «Здравоохранение» не достигают плановых значений. И первое, что приходит в голову, посмотреть контрольные цифры, чтобы узнать, как идут дела в Чувашии. Одна из самых показательных — младенческая смертность. По нацпроекту в России она должна снизиться с 5,5 случая на 1 тысячу родившихся детей до 4,5 в 2024 году. В Чувашии в прошлом году младенческая смертность составляла 3,0 случая на 1 тысячу родившихся.

Мы с главным врачом Республиканской детской клинической больницы Анатолием Павловым разговариваем о том, нужно ли что-то делать в республике, если у нас младенческая смертность одна из самых низких, буквально на уровне развитых европейских стран.

Анатолий Александрович уверен, что с рождением ребенка все только начинается. Показатели в республике хорошие, но этого добивались много лет. Еще 16 лет назад было 9,3 случая на тысячу. Конечно, за каждым выжившим малышом судьба целой семьи. Не надо забывать, что жизнь состоит не только из праздников, но и болезней, травм, отравлений, и каждое такое событие может оказаться фатальным. И важно, чтобы дети не просто рождались живыми, но и здоровыми. А потом вырастали в здоровых и благополучных взрослых людей. Иначе, какой смысл биться за эти цифры.

Роль детского врача — помочь больному ребенку выздороветь и вернуться к обычной жизни. Всегда ли это возможно? Мы привыкли к громким заголовкам газет о том, что педиатры вылечили ребенка от ужасной болезни, сделали сложнейшую операцию безнадежному малышу. И очень переживаем, когда читаем, что кого-то спасти не удалось. Но очень многое зависит от вида болезни. И некоторые из них просто не лечатся. Например, у жителей республике есть угроза рождения ребенка с остеопетрозом. Это так называемый «смертельный мрамор». Заболевание генетическое, и его можно предупредить, если до беременности пройти обследование и сдать тесты на носительство «сломанных» генов одному из супругов. Анализы не очень дешевы, но стоит вспомнить о ценности жизни ребенка в наши дни. Если в середине прошлого века многодетной семьей считалась та, где воспитывают не менее пятерых детей, то сейчас ситуация изменилась. Когда единственный ребенок рождается не очень здоровым, то уже на второго у людей не хватает ни сил, ни средств.

Генетических заболеваний больше не стало, просто раньше врачи не могли определить причину недуга у малыша, и соответственно не знали, как ему помочь. С расшифровкой генома человека стало больше информации, на более ранних этапах стали выявлять генетические сбои. Появились препараты, которые, возвращают детям, например, с гемофилией, врожденным гипотиреозом или сахарным диабетом полноценную жизнь.

ЦИФРА 40 тысяч исследований проводится ежегодно в рентгендиагностическом отделении РДКБ.

С появлением нового оборудования, которое позволяет врачам заглянуть внутрь организма, стало возможным диагностировать многие заболевания на самых ранних стадиях, и нередко спасать детей от неминуемой гибели. На нашу встречу доктор немного задержался, потому что пытались выяснить, отчего 8-месячный малыш плохо себя чувствует. И только новейшая аппаратура помогла диагностировать у него желчекаменную болезнь. Раньше это заболевание встречалось не просто у взрослых, а скорее, у пожилых людей. Теперь каждый месяц хирурги оперируют подростков и детей с камнями в желчном пузыре. Правда, случай с младенцем — первый, и ребенок пока не нуждается в хирургическом вмешательстве.

Эта же техника помогает успешно оперировать детей, которые получили тяжелейшие повреждения при падении с высоты. Каждый год СМИ публикуют предупреждения врачей о том, чтобы родители не подпускали своих чад к окнам, ставили на них ограничители, но каждый год десятки детей оказываются на операционном столе. Детям делают сложнейшие операции, им приходится проходить реабилитацию в течение длительного времени, и все это просто по недогляду взрослых.

При внедрении телемедицины в практику раздаются обеспокоенные голоса, что теперь вместо осмотра у врача пациентам будут ставить диагнозы «по телевизору». Анатолий Александрович понимающе кивает: «Люди, далекие от медицины, действительно, переживают. Но телемедицина — это теперь наша ежедневная практика. Вот, смотрите. Привозят тяжелого ребенка после ДТП. Его лишний раз перекладывать нельзя, не то что куда-то везти на осмотр к врачу. А все медицинские документы: результаты УЗИ, МРТ можно переслать по Интернету и устроить консилиум в режиме видеоконференции. Более того, на нее можно пригласить специалистов из Москвы и других городов».

После такого объяснения возникает вопрос: чем же плоха телемедицина? Благодаря ей сотни детей у нас остаются живы и выздоравливают намного быстрее, чем если бы их возили на консультации к разным специалистам, как это было раньше.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Детей теперь не придется везти за пределы республики для качественного обследования, в Республиканской детской клинической больнице появился новый аппарат МРТ, закупленный по нацпроекту «Здравоохранение» на средства федерального и республиканского бюджетов. Он установлен в отделении лучевой диагностики и уже работает.

А вот с кадрами в больнице не все гладко, хотя и слишком больших проблем нет. Самых способных выпускников медицинского факультета мы отправляем в московскую ординатуру. В результате уже около десяти специалистов пополнили ряды федеральных клиник,выиграли тысячи российских детей. Мы обогатили медицину страны, а республике опять надо растить новых докторов. Тут много факторов, почему молодые врачи остаются в крупных клиниках, в том числе и слишком большой разрыв в оплате труда. При этом Анатолий Александрович оптимизма не теряет, рано или поздно, но вариант решения проблемы найдется. И хочется ему верить, ведь дети — наше будущее, и нужно, чтобы оно было в надежных руках.

Кстати, снижение смертности от болезней системы кровообращения нацпроектом «Здравоохранение» планировалось сократить до 545 на 100 тыс. населения, фактически показатель в России составил 583,1 на 100 тыс. населения. В Чувашии этот показатель составляет 490,1 случай на 100 тыс. человек населения.

По плану нужно было снизить больничную летальность от инфаркта миокарда до 11,7%, фактически же получилось 12,4%. В Чуваши показатели по снижению больничной летальности от инфаркта миокарда и количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях выполнены. При этом количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях составило 1709 единиц, при целевом показателе 1405.

СПРАВКА «СЧ» По национальному проекту «Здравоохранение» 35 новых комплектов технического оборудования для проведения телемедицинских консультаций поступило в 26 медицинских организаций Чувашии. Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи получил 4 комплекта. Обладателями 3 комплектов стала Городская клиническая детская больница. По 2 комплекта получили: Республиканская детская клиническая больница, Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн, Городская клиническая больница № 1, Новочебоксарская городская больница. Остальные медицинские организации, расположенные в городах Чебоксары и Новочебоксарск, получили по 1 комплекту.

Фото Олега Мальцева

Телемедицина позволяет проводить консилиумы с докторами самых разных специальностей, которые находятся в разных клиниках, но видят на своих компьютерах снимки, полученные во время исследования. Благодаря этому быстро ставится диагноз и назначается адекватное лечение маленькому пациенту, который даже не подозревает, что его лечат, буквально, всей страной.