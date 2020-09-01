Делегация из Чувашии изучила опыт Татарстана по благоустройству общественных пространств

В Чувашии накоплен богатый опыт по благоустройству общественных пространств. Но и соседям–казанцам есть что рассказать по этому поводу. Посмотреть, как в Татарстане работают над программой «Комфортная городская среда», поехала недавно делегация из Чувашии. Вошли в нее вице–премьер Алла Салаева, главный архитектор республики Александр Шевлягин, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, руководители строительных фирм, представители СМИ.

Светодиодные скамейки и фильтр из аира

Первое, что порадовало, — при создании комфортной среды соседи тоже берут в расчет мнение горожан. И тоже еще на стадии проектировки. Три года назад, например, при разработке проекта благоустройства парка «Горкинско-Ометьевский лес» его авторы собрали все мечты и пожелания местных жителей и затем постарались по максимуму воплотить их в жизнь.

Второе — в работе по обустройству общественных пространств в Татарстане стараются максимально задействовать местные ресурсы. На одной из набережных, к примеру, установили «каменные» скамейки с подсветкой изнутри заграничного производства. Но проектировщики на будущее решили поискать другой вариант, обратились к местным производителям. Те подумали, прикинули, взялись за работу — и теперь в разных уголках Татарстана стоят не менее красивые скамейки из пластика с эффектной подсветкой.

Третье — благоустраивая городские водные пространства, местные разработчики ни в коем случае не ставят целью забетонировать берега и выкорчевывать «лишние» деревья. Наоборот, их задача — максимально бережно вписать проект в окружающую среду, сохранив при этом существующую экосистему. Пример тому — расположенное в центре Казани озеро Кабан, еще не так давно неуютное и заброшенное, а сейчас ставшее любимым местом отдыха горожан.

Чтобы Кабан был по максимуму чистым, здесь решили установить уникальные для России фитоочистные сооружения. Расположены они на нескольких ярусах, вода подается по 15-метровому каналу, проходит через камыш, тропический водный гиацинт, рогоз узколистный, болотный ирис и аир. Как утверждают авторы проекта по фитоочистке, кочевые татарские племена возили с собой в мешках корни аира и, когда поселялись на новых местах, «заселяли» им ближайшие водоемы — растение быстро очищало воду, и она становилась пригодной для питья.

Над программой развития общественных пространств в Татарстане работает молодая команда, собранная со всей страны. Архитекторы из Казани, Самары, Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, дизайнер из Новочебоксарска… А курирует эту программу 30-летняя Наталья Фишман-Бекмамбетова, уроженка Самары, жена известного режиссера Тимура Бекмамбетова, 5 лет назад ставшая помощницей Президента Татарстана Рустама Минниханова.

Копировать во всем необязательно

…Итоги поездки нашей делегации в Казань обсудили на совещании в Доме правительства. Как рассказал Главе Чувашии заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии — главный архитектор республики Александр Шевлягин, с коллегами из Татарстана уже достигнута договоренность об оказании методической и практической помощи в организации работы по проекту комфортной городской среды.

Олег Николаев отметил, что опыт Татарстана в области обустройства общественных пространств может быть использован при реализации масштабного проекта по благоустройству малых рек столицы республики.

Концепция «водного проекта», как сообщала «СЧ» была презентована руководителю республики в мае этого года.

Руководитель региона также напомнил, что надо выработать концепцию градостроительной политики — как для Чебоксар, так и для других населенных пунктов республики. При этом он подчеркнул, что необязательно во всем копировать соседний регион. «Не надо гнаться за тем, чтобы перетащить сюда реализованный инструментарий. Нам важно организовать свой процесс — от идеи до эксплуатации — на основе местных особенностей и местной специфики», — заключил Олег Николаев.

НАТАЛЬЯ ФИШМАН-БЕКМАМБЕТОВА,

куратор программы развития общественных пространств Республики Татарстан, помощник Президента Рустама Минниханова: «В чем суть процесса, которым мы занимаемся? В СССР все было общим, и в какой-то момент «общее» было хорошим. Потом оно стало приходить

в состояние деградации, потом началась приватизация, когда все лучшее просто взяли и забрали себе какие-то частные лица. Людей перестали пускать в леса, к озерам, потому что пионерский лагерь почему-то превратился в частный поселок. И наша задача сегодня — сделать общее лучше частного. Например, звонит мне один большой начальник и говорит: «Наталья, слушай, я прошелся у вас по набережной озера Кабан — и у вас тут озеленение лучше, чем у меня во дворе». И вот тут наша победа! Потому что это обратный процесс тому, что так сильно обидело людей в нулевые и девяностые. Вот почему люди так реагируют. Когда они видят, что на общественной набережной красивее озеленение, чем у кого-то во дворе, они чувствуют, что их уважают. Они могут даже не рефлексировать по этому поводу, но они чувствуют, что это место сделано с уважением к ним.

Конечно, сейчас в Казани появилось много площадок, которые транслируют другие эстетически-ценностные установки, но, знаете, что для меня более важно? Вот у нас есть город Кукмор, четыре года назад он был поселком городского типа. А когда мы открыли там набережную, люди пришли к главе и потребовали референдум о присвоении Кукмору статуса города. Потому что после того, как мы открыли там набережную, они почувствовали, что они горожане. И это тот тип изменений, которые реально важнее для меня, чем формирование медийной тусовки вокруг Парка Города, Стрелки и Крымской набережной… Просто в Москве одна среда, а у меня, в моей любимой провинции, другая. И я понимаю, что настоящее изменение не там, где большой город. Когда в провинции ты приходишь в крошечное село и делаешь там в сотни раз меньше, а жители реально счастливы в сотни раз больше. Потому что у них значительно меняется жизнь, и они это ощущают». (Из интервью журналу «Форбс»)

Валерия Львова

Фото Максима Васильева

Такие дизайнерские площадки можно увидеть не только в центральных парках Казани, но и в городских дворах.