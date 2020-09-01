В соцсетях возмущены «накруткой» голосов за главного конкурента чувашского дуба

В сообществе «ВКонтакте» «Подслушано Чебоксары» пользователи делятся наблюдениями за весьма странным ходом голосования по выбору дерева года России:

Организаторы конкурса «Российское дерево года»! Как вам не стыдно??? На днях коллеги с ЧС Чебоксары запилили пост о странных накрутках в конкурсе. Потом в Советской Чувашии вышел материал по этому поводу. Сейчас мы уверены: главному конкуренту нашего дуба автоматически накручивают голоса! От 1 до 10 за каждый голос за других участников конкурса. Как мы это проверили: мы подбили два десятка человек, чтобы сегодня ровно в 10 утра каждый зашел и проголосовал с нескольких устройств — с компьютера и с телефона. И что мы видим? С каждым голосом наших ребят сразу пропорционально растут голоса у фаворита конкурса — дерева №6 из Дагестана. В те же несколько минут, ровно в 10 утра. Ага. Совпадение? Не думаем! И почему все считают, что никто это не проверит?

Там же можно ознакомиться со скриншотами, подтверждающими подозрительное поведение счетчика голосов.