В Чебоксарах четыре новостройки поставлены на кадастровый учет

Управление Росреестра по Чувашии поставило на государственный кадастровый учет четыре многоквартирных дома в центре Чебоксар — в микрорайоне «Грязевская стрелка» на улице Ярмарочной.

Комплекс имеет встроенные нежилые помещения и подземную автостоянку с эксплуатируемой кровлей, на которой размещена спортивная площадка. В народе группу жилых домов, состоящих из четырех отдельных корпусов, за сходство с лепестками цветка ласково окрестили «Ромашкой». Разрешение на строительство застройщику было выдано в июле 2015 года. Спустя пять лет на пустыре выросли четыре современных 25-этажных дома, в которых новоселье могут справить 648 семей, именно столько квартир имеется в МКД. Есть одно–, двух– и трехкомнатное жилье.

В управлении Росреестра говорят, что квартиры в этом жилом комплексе стали приобретаться по договорам долевого участия еще на стадии котлована. И теперь счастливые новоселы могут смело обращаться в МФЦ за регистрацией права собственности на них по адресам: г. Чебоксары, ул. Ярмарочная, 19, корпус 1, 2, 3, 4. Для этого потребуются паспорт гражданина, участвующего в долевом строительстве, договор долевого участия в строительстве жилого дома или договор об уступке прав требований, акт приема-передачи квартиры или иной документ, подтверждающий ее передачу участнику. В некоторых случаях необходимы свидетельство о рождении, если жилье оформляется на несовершеннолетнего ребенка, закладная на квартиру или кредитный договор (если квартира приобретается в ипотеку). За регистрацию прав надо уплатить госпошлину в 2000 рублей в случае подачи документов на бумажном носителе, 1400 рублей — при электронной регистрации.

КСТАТИ Росреестр напоминает, что недавно в законодательство о долевом строительстве были внесены изменения, согласно которым застройщик может без доверенности обратиться за государственной регистрацией права участника долевого строительства после постановки дома на кадастровый учет. Однако в Чувашии этим правом пока не воспользовался ни один из застройщиков.

Фото omut.ndv.ru