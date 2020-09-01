Поздравляют министры и капитаны

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сотни телеграмм со всей страны поступили в адрес Олега Николаева — в связи с избранием на пост Главы Чувашской Республики и с церемонией вступления в должность.
Свои поздравления адресовали ему председатель Правительства России Михаил Мишустин, его заместитель Марат Хуснуллин, министр иностранных дел Сергей Лавров, недавно побывавший в Чувашии министр просвещения Сергей Кравцов и другие руководители российских министерств и ведомств. Десятки телеграмм направили в Чувашию депутаты Госдумы России, главы и губернаторы регионов страны — в том числе и те, кто также одержал победу на недавних выборах.
Поздравили Главу Чувашии Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель ЦИК России Элла Памфилова, президент и председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ИТАР-ТАСС Сергей Михайлов. Среди авторов телеграмм были и представители чувашских диаспор — поздравления пришли из Санкт-Петербурга, Красноярского края, от всего Уральского федерального округа и небольшого города Каменск-Уральский Свердловской области. Теплые слова Олегу Николаеву написали директор Государственного российского Дома народного творчества Тамара Пуртова, президент Национального союза чесноководов Илья Михальчук, командир войсковой части 45617, капитан 1 ранга из города Балтийск Андрей Линенко.
Прилетели приветственные телеграммы и из-за границы — от председателя Чувашского общественного культурного центра в Казахстане Никиты Хромова, губернатора Сычуаньского Народного Правительства КНР господина Инь Ли, министра инноваций и технологического развития Республики Сербия Ненада Поповича.

 

Фото Максима Васильева
«Еще раз выражаю благодарность жителям Чувашии за оказанное доверие, — написал в Инстаграме Олег Николаев. — Вместе мы добьемся нужных республике результатов».

Опубликовано: 23 сентября 2020 г.


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