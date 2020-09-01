В Новочебоксарске заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в июле прошлого года она фиктивно трудоустроила свою мать на работу в детсад на должность младшего воспитателя, перечислив ей заработную плату за 3,5 месяца работы в сумме более 39 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленница присвоила и распорядилась по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.