В Новочебоксарске заведующая детским садом подозревается в мошенничестве

По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), в июле прошлого года она фиктивно трудоустроила свою мать на работу в детсад на должность младшего воспитателя, перечислив ей заработную плату за 3,5 месяца работы в сумме более 39 тысяч рублей. Эти деньги злоумышленница присвоила и распорядилась по своему усмотрению. Расследование уголовного дела продолжается.
Опубликовано: 21 сентября 2020 г.
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