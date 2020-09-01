Максим Егоров за семь месяцев добежал из Северной столицы до столицы Приангарья

Уроженец Аликовского района марафонец Максим Егоров, совершающий пробег из Санкт-Петербурга во Владивосток, добрался до Иркутской области. Здесь его радушно встретили активисты областной национально-культурной автономии чувашей «Юлташ». Об этом рассказывают средства массовой информации области и сайт автономии.

Напомним, свой забег Егоров, живущий и работающий в городе на Неве, начал с марафона «Дорога жизни», который проходил под Санкт-Петербургом 26 января. Пробежав 42 км до финиша, он не остановился…

Наша газета рассказывала об отчаянном марафонце в номере от 14 мая в материале «От Петербурга до Владивостока». Путь из Северной столицы до столицы Приангарья занял у прославившегося теперь уже на всю Россию соплеменника (о нем пишут региональные СМИ, да и сам бегун публикует в соцсетях отчеты о путешествии) семь месяцев. За это время он преодолел расстояние в 5733 километра, а его ногам «покорились» Питер, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Набережные Челны, Уфа, Тюмень, Челябинск, Курган, Ишим, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск. Иркутская область стала для Максима местом для покорения личного рекорда. Если до этого он за сутки преодолевал по 50–60 км, то там ему удалось пробежать за сутки 100 километров.

Изначально 29-летний инженер планировал завершить маршрут за полгода. Но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, график сбился. Начались сложности с поиском гостиниц, закрыты были предприятия общепита. «Если до карантина я по 1100–1200 км в месяц делал, то в пандемию только 800–900 км. В кафе не поешь, гостиницы тоже не все работали — это усложняло путь, — приводит, в частности, откровения Егорова иркутская газета «Областная». — Были даже минуты, когда хотелось прекратить марафон, но потом решил: нельзя бросать дело на полпути!»

По признанию бегуна, силы ему придает поддержка родных, друзей, неравнодушных людей. В числе таких, естественно, и соплеменники, которые живут во всех регионах России. А чувашские общественные организации к тому же извещают друг друга о прибытии в их область марафонца-соотечественника. Так, передвигаться по городам и весям Красноярского края ему помогли звонки президента региональной чувашской национально-культурной автономии Геннадия Храмова, в Иркутской области «эстафету» приняла Вероника Тимофеева, председатель национально-культурной автономии «Юлташ». По ее просьбе Егорова тепло встретили в Тайшетском, Нижнеудинском, Тулунском районах, в городе Зима.

В столице Приангарья марафонца приветила сама Вероника Васильевна. Она помогла Максиму с жильем, провела экскурсию по Иркутску и поселку Листвянка, расположенному на берегу озера Байкал. Отдохнув четыре дня у гостеприимных соплеменников-сибиряков, легкоатлет-любитель побежал дальше. Сейчас он бежит по маршруту: Улан-Удэ — Чита — Уссурийск — Хабаровск — Владивосток. Завершить марафон планирует до Нового года.

Фото ok.ru

С маршрутом Егоров справляется без особых происшествий, если не считать травму сухожилия и простуду после пробежки под дождем.