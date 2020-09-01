Сбор зерна в Чувашии почти на треть превысит прошлогодний показатель

Такой вывод можно сделать по отчетам администраций муниципальных районов. Как сообщает Минсельхоз республики, на 21 сентября в сельскохозяйственных организациях и крупных КФХ скошено и обмолочено 286,4 тыс. га, или 98,9% к плану уборки. При этом намолочено 922,8 тыс. тонн зерна (в 2019 г. — 702,0 тыс. тонн) при урожайности 32,2 ц/га (в 2019 г. — 26,7 ц/га). Валовой сбор текущего года превышает прошлогодний показатель на 31,5%. Самая высокая урожайность — в Красноармейском, Цивильском и Канашском районах.

Озимые зерновые культуры под урожай будущего года посеяны на площади 93,3 тыс. га, что составляет 88,9% к плану сева.