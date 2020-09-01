Учредитель и директор строительной компании «Алза» приговорен к 8 годам колонии

К 8 годам колонии общего режима приговорен Сергей Лаврентьев, учредитель общества с ограниченной ответственностью «Алза», ранее бывший его руководителем, а затем – директором по развитию.

Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Фигурантом этого же уголовного дела стал и бывший первый заместитель руководителя Минспорта Алексей Яковлев, которому суд за превышение должностных полномочий и служебный подлог назначил 5 с половиной лет колонии общего режима. Что же связывало этих должностных лиц?

Следствием (СУ СКР по Чувашии) и Калининским районным судом Чебоксар установлено, что с ноября 2014 по август 2016 года по указанию Лаврентьева его подчиненные изготовили и представили на подпись Яковлеву фиктивные документы. Из них следовало, что ООО «Алза» в рамках исполнения государственного контракта закупило и поставило в Минспорта спортивный инвентарь и оборудование для биатлонного центра. В действительности коммерческая организация этот товар не приобретала. А замминистра оказался чрезмерно доверчивым. Лаврентьев ввел его в заблуждение, убедив, что поставит инвентарь и оборудование после их фактической оплаты. Мотивировал отсрочку исполнения обязательств возникшими у ООО «Алза» временными финансовыми затруднениями. Яковлев документы подписал, в результате на расчетный счет подрядчика было перечислено свыше 46 млн бюджетных рублей. А итог оказался плачевным – деньги не были возвращены, спортивный инвентарь и оборудование не поставлены….

Вменено Лаврентьеву и другое преступление. Его фирма не выполнила обязательства перед участниками долевого строительства, будучи застройщиком жилого дома (84 физических и 6 юридических лиц) по проезду Соляное в Чебоксарах. В итоге им был причинен ущерб на общую сумму более 128,5 млн рублей. В частности, Лаврентьев погашал имевшуюся у «Алзы» кредиторскую задолженность за счет передачи кредиторам (без оплаты) имущественных прав на 43 квартиры в строящемся доме в счет исполнения обязательств, не связанных с его строительством. Это влекло дефицит необходимых для сооружения дома средств. В результате он так и не был построен, а «Алза» прекратила финансово-хозяйственную деятельность по причине неплатежеспособности.

Только по результатам предварительного следствия материалы уголовного дела составили 49 томов, допрошено более 140 потерпевших и свидетелей. Участникам долевого строительства дома, о котором идет речь, было разъяснено право на предъявление в рамках уголовного дела гражданских исков о взыскании причиненного им материального ущерба. Ряд потерпевших это право реализовали. Факты противоправной деятельности осужденных выявлены в результате взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками прокуратуры, регионального управления ФСБ и полиции. Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.