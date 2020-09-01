В помощь золотым рукам врачей в больницы Чувашии поступает новая техника

В Республиканской детской клинической больнице появился новый аппарат магнитно-резонансной томографии, закупленный по нацпроекту «Здравоохранение» на средства из бюджета Чувашии. Аппарат установлен в отделении лучевой диагностики и уже работает. Детей обследуют не только в плановом порядке, но и в экстренных случаях.

В больнице с рабочим визитом побывал врио Главы республики Олег Николаев, чтобы ознакомиться с тем, как эксплуатируется новая техника, узнать, какая помощь нужна медикам. Врачи с удовольствием показали высокому гостю новый томограф, рассказав, что теперь диагностика сложных случаев будет проводиться быстрее.

Зачастую, по словам главного врача лечебного учреждения Анатолия Павлова, во время телемедицинских консультаций с ведущими специалистами страны чебоксарских медиков просили сделать более качественное исследование, потому что по снимкам, сделанным на старом оборудовании, выставить диагноз было сложно. С установкой нового аппарата таких замечаний больше не будет. И в первую очередь от этого выиграют пациенты. В сутки планируется делать порядка 20 обследований, это полностью покрывает необходимость в них.

Обследование на МРТ довольно длительное: от 10 минут до полутора часов, а дети народ непоседливый, пролежать не шелохнувшись сможет далеко не каждый ребенок. Особенно это касается совсем малышей. Поэтому к томографу буквально в течение этого месяца должно прийти дополнительное оборудование для проведения наркоза в условиях магнитных полей.

Врачи анестезиологи-реаниматологи будут находиться с маленькими пациентами в течение всего исследования. Причем если больной поступит в тяжелом состоянии, а нужно будет кроме МРТ выполнить еще какие-то манипуляции, то его перекладывать никуда не будут, все их проведут прямо на этом же столе — он легко отсоединяется. Это крайне важно для детей, получивших травмы. И еще непременно надо добавить, что дети не любят находиться в замкнутом пространстве, особенно, когда там темно. Новый томограф хорош тем, что у туннеля, куда помещают пациента, большой диаметр, а внутри горит свет.

«В Чувашии сегодня доступны самые высокотехнологичные виды медицинской помощи, — поделился своими впечатлениями с журналистами Олег Николаев. — Самое главное, что эта медицинская помощь разноаспектная: это и диагностика, которая позволяет достаточно подробно изучить причины того или иного заболевания, и достаточно серьезные хирургические вмешательства. Оборудование, которое появилось в этом году, является важным достижением. Оно позволит нам и далее поддерживать на достаточно низком уровне детскую смертность».

ЦИФРА: 40 тысяч исследований проводится ежегодно в рентгендиагностическом отделении РДКБ

Кроме того, руководитель региона сделал акцент на том, что нельзя сосредоточивать внимание только на больницах третьего уровня медицинской помощи. Да, сейчас в распоряжении медиков есть вертолет для быстрой эвакуации больных, но в первую очередь жители республики, в том числе дети, должны получать лечение по месту жительства. Поэтому первичная медицинская помощь должна получить развитие, как и межрайонные лечебные учреждения. А медики Республиканской клинической больницы помогут сложным и тяжело больным пациентам. В рамках пятилетней Комплексной программы социально-экономического развития Чувашии здесь планируется строительство еще одного корпуса, чтобы дети, получившие лечение, могли пройти качественную реабилитацию.

Надо сказать, что юные жители республики постоянно «испытывают на прочность» врачей РДКБ и убеждаются в их высокой квалификации. Только в этом месяце было два тяжелейших случая, когда детям понадобились золотые руки хирургов.

Восьмилетний мальчик попал в ДТП, привезли его в РДКБ в тяжелейшем состоянии. С переломом обеих бедренных костей, причем, если в одну из них поставили титановый стержень, то другую пришлось собирать как мозаику. Сейчас жизнь ребенка, по заверениям заведующего отделением травматологии и ортопедии Игоря Ластухина, вне опасности. Конечно, понадобится реабилитация, но мальчишка будет бегать.

Второй случай произошел на днях. Пятилетняя девочка поступила в больницу с несколькими сложными переломами ноги, разрывом мышц бедра. Врачи четыре часа собирали ей кости ноги по кусочкам, сшивали мышцы. Лечение ей предстоит долгое, но хочется надеяться, что ребенок встанет на обе ножки.

Фото ОЛЕГА МАЛЬЦЕВА

За год в отделении реанимации-анестезиологии проходят лечение 500 ребятишек, всего здесь развернуто 12 коек. Есть и специализированная палата, которую при необходимости за несколько минут можно превратить в операционную, рассказали врачи руководителю региона.