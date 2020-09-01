Заявить о банкротстве теперь можно бесплатно и без суда

Сделать это могут граждане, чьи долги составляют от 50 тысяч до 500 тысяч рублей. Но при существенном условии: если судебные приставы возбуждали по должнику исполнительное производство и прекратили его, не найдя ни денег, ни имущества, которыми можно погасить долг. То есть речь идет о списании безнадежных долгов малоимущих граждан. Закон об этом подписал президент Владимир Путин.

Как уже сказано, новый закон допускает банкротство по долгам на сравнительно небольшие суммы. Банкротство через суд возможно для долгов от 500 тысяч рублей и «стоит» около 100 тысяч рублей. Кстати, за минувшее полугодие суды вынесли решения о банкротстве 42,7 тысячи граждан, сообщает «Российская газета». По новому закону достаточно заявления должника в любой МФЦ «Мои документы». Там проверят, в каком состоянии исполнительное производство в отношении должника, а затем уведомление об этом будет размещено в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (Федресурс).

После подачи заявления в МФЦ прекращается начисление процентов, пени и штрафов, то есть долг больше не растет. Банк или МФО, чьи кредиты/займы указаны в заявлении о банкротстве, могут еще раз проверить по государственным реестрам, нет ли у должника недвижимости, кроме единственного жилья, или автомобиля, которые можно взыскать, и вправе инициировать общую процедуру банкротства через суд. Если кредитор, как и приставы, не нашел активов у должника, через шесть месяцев после регистрации дела в Федресурсе гражданин освобождается от долгов.

На заметку: будет списана та сумма долга, которую гражданин указал в заявлении. При этом он может не знать точно, сколько именно должен с учетом процентов и штрафных санкций. Поэтому перед подачей заявления необходимо обратиться за этими сведениями в банк или МФО. Кредиты, не указанные в заявлении о банкротстве, останутся действующими.

Взамен списания долгов гражданин частично ограничивается в правах, как и при банкротстве по суду. В течение шестимесячной процедуры банкротства он не может брать новые кредиты/займы и выступать поручителем. Если гражданин менее чем за год до банкротства был индивидуальным предпринимателем, он не может в течение пяти лет заниматься предпринимательством и занимать руководящие должности. Повторно пройти внесудебное банкротство можно только через 10 лет.

«Мы рассчитываем, что новая процедура банкротства поможет наименее обеспеченным гражданам, попавшим в трудное жизненное положение, освободиться от долгов и вернуться к нормальной жизни», — приводит «РГ» мнение замминистра экономического развития Ильи Торосова.