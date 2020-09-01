Безымянные высоты России…

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Отмеченные числовыми обозначениями высоты или вовсе не отмеченные, названные в ходе рекогносцировки перед боем безымянными… Вовсе незаметные в мирное время, в бою они давали немалое преимущество тому, кто успел их занять и укрепиться. Сколько же русских парней и парней других народов СССР полегло под этими высотами, пытаясь подавить огонь сеющих оттуда смерть пулеметных расчетов врага?
Среди сотен и тысяч известных по названиям, подвигам наших бойцов при их овладении и вовсе безымянных высот не можем не назвать бой за безымянную высоту с отметкой 224.1 на картах штабов и командиров подразделений, на чью долю выпало и взятие этой высоты.
В ночь на 14 сентября 1943 г. 18 бойцов-добровольцев из 718-го стрелкового полка 139-й стрелковой дивизии, сформированного в поселке Кугеси, прорвались на высоту 224.1, превращенную фашистами в сильно укрепленный опорный пункт, и в неравном бою с батальоном противника уничтожили около ста фрицев. К сожалению, 15 бойцам из 17 ушедших на выполнение боевого задания и их командиру младшему лейтенанту Евгению Порошину суждено было погибнуть в этом бою. Но погибли они героями.
Пройдет время, и название этой высоты из нарицательного перейдет в имя собственное, и народ начнет говорить о ней как о Безымянной высоте. Появятся на ней мемориал и музей, а песня на слова Михаила Матусовского о героях этой высоты у незнакомого поселка станет одной из самых известных песен о Великой Отечественной войне.
В одном из ближайших номеров нашей газеты мы более подробно расскажем об этом событии.
В дни очередной годовщины бессмертного подвига на Безымянной высоте воинов сформированной в Чувашии 139-й стрелковой дивизии вспомним их.

 

Фото: 1987 г., участница экспедиции дворового поискового клуба «Алые маки» Анна Зацеркивная возлагает цветы к мемориалу на Безымянной высоте (сегодня Анна — учитель изобразительного искусства чебоксарской школы № 18).

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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