В Верхних Ачаках 9 сентября состоялся митинг памяти Аркадия Павловича Айдака

В этот день в 2012 году ушел из жизни прославленный руководитель хозяйства «Ленинская искра». Вместе с сельчанами и учащимися школы в митинге приняли участие Н.В. Малов — депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; А.А. Семенов — глава Ядринской районной администрации; А.А. Краснов — депутат Ядринского районного собрания депутатов, председатель совета Ядринского райпо; Л.А. Айдак — супруга Аркадия Павловича; А.И. Егорова — глава Большешемердянского сельского поселения; В.Г. Семяхин — заслуженный работник культуры Чувашской Республики; Н.Л. Сапожников — эколог, краевед, заслуженный работник сельского хозяйства ЧР; Л.С. Софронов — председатель Ядринского районного Совета ветеранов АПК; Т.А. Яжейкина — директор Верхнеачакской средней школы имени Аркадия Айдака и руководители сельскохозяйственных организаций.

Выступающие отметили выдающиеся успехи А.П. Айдака в ведении сельскохозяйственного производства и социально-экономическом развитии cела. У Аркадия Павловича была нелегкая, но удивительная, богатая на встречи и события жизнь. Он был человеком действия, движения, созидания, творчества. Всей своей жизнью, всеми делами А.П. Айдак доказал, что не надо бояться воплощать смелые мечты в реальность.

Ирина Петрова