Школьные перегрузки: учеба или здоровье

Как помочь ученику

Укрепление общественного здоровья — это большой и серьезный национальный проект, который не может быть выполнен в одночасье. Необходимо, чтобы в обществе выработалась привычка вести такой образ жизни, который позволит людям сохранять природное здоровье. И, конечно, все начинается в детстве. О том, что могут сделать родители, чтобы их чада справлялись с нагрузками, которые диктует нынешнее время, мы говорим с доктором медицинских наук Надиром Жамлихановым.

В первую очередь возникает вопрос, как повысить выносливость ребятишек, каким видом спорта им заниматься, чтобы не было трагедий, которых в прошлом учебном году случилось слишком много: школьник погиб на уроке физкультуры, сердце ученицы остановилось во время экзамена…

Первое, о чем говорит доктор Жамлиханов, — это то, что запас «прочности» у каждого ребенка индивидуальный. Существуют фатальные заболевания, которые невозможно вылечить. Родителям о них надо знать, чтобы максимально отдалить печальный конец. Но они случаются редко, чаще относительно здорового ребенка нагружают так, что у того не хватает сил справиться с этим. Сейчас модно отдавать малышей в разные спортивные секции, танцевальные школы. Мамам хочется, чтобы ребенок был выносливым, всесторонне развитым, увы, при этом не всегда учитываются его возможности. Особенно сложно, по словам доктора, убедить иных мам дочерей, что для занятий танцами нужно железное здоровье, а их девочка как раз им и не блещет.

Очень плохо, когда дитя идет в первый класс, не созрев для школы физически или психологически. Такой ученик не может сидеть, держа спину ровно, не сутулясь, ему тяжело воспринимать информацию, он не в состоянии сконцентрировать свое внимание дольше чем на 4-5 минут. Ребенок по своей природе очень подвижен и любознателен, но получается так, что на уроках он вынужден сидеть неподвижно, его мозг усиленно работает, мышцы же бездействуют и обеднены кислородом. В итоге он устает, а материал урока остается не усвоенным.

КСТАТИ С 1 сентября 2020 года для учащихся 1-4-х классов школ республики организовано бесплатное горячее питание один раз в день. Для того чтобы еда была разнообразной и полезной, для школьников начальных классов разработано двухнедельное меню. Основной упор делается на полезность пищи. Меню разрабатывается заранее, и родители смогут узнать, чем будут кормить детей в ближайшие две недели. И если сочтут нужным, смогут корректировать домашний рацион с учетом того, что дети ели в школе.

Казалось бы, отличный выход — уроки физкультуры, но! В школьном спортзале ему предлагают не размяться, подвигаться, побегать, а пробежать на время, прыгнуть в высоту. Школьнику нужно выполнить нормы, которые ближе не к физкультуре, а к спорту. И было бы неплохо, если бы перед этим ослабленные ребята прошли осмотр у врача. Но в школе врачей не хватает, поэтому перед физкультурой никто ребенку давление не измерит, в горло не заглянет. Ребятня повыносливее справится с нагрузками, а тот ученик, чьи проблемы со здоровьем не были очевидны, может оказаться на больничной койке. Поэтому именно родители должны озаботиться тем, чтобы систематически, а не от случая к случаю, проходить медицинский осмотр у педиатра. И если получены рекомендации, выполнять их неукоснительно.

В первый год жизни врач осматривает малыша каждый месяц, дошкольники также часто посещают своего участкового педиатра. Но стоит ребенку пойти в школу, и в поликлинике он редкий гость. К доктору обращаются, если у него поднялась температура или нужна справка в бассейн. Но ведь ребенок постоянно развивается, у него идет то бурный рост, то созревание и изменение различных функций. В это время могут быть сбои в работе организма, которые при спокойной жизни пройдут незаметно. Если же в это время ребенка заставить усиленно заниматься, можно получить печальный результат.

Скрытые проблемы нередко «выстреливают» в подростковом периоде. Потому очень важно следить за самочувствием отрока. Если сын жалуется, что быстро устает, ему трудно дышать, или дочь вдруг останавливается и говорит, что ей срочно нужно сесть, иначе упадет, следует обратиться к врачу, а не отмахиваться, мол, само пройдет. Как правило, дети не жалуются без причин. И стоит подстраховаться, чтобы не пропустить начало серьезного заболевания.

История из жизни. Олег пришел с тренировки и посетовал на головную боль. Он уже несколько лет успешно занимался триатлоном и показывал хорошие результаты. Мама предложила ему поспать. На следующий день жалобы повторились, и он опять отправился спать пораньше. На третий день мама решила измерить ему давление, это единственное, что пришло ей в голову. Потому что делать что-то надо, а она не понимала, что случилось с ее здоровым, спортивным парнем. Увидев цифры на тонометре, срочно вызвала «скорую»: она не знала, что предпринять, когда у 15-летнего мальчика давление, как у гипертоника с многолетним стажем. Спорт Олегу пришлось бросить и два года заниматься лечением. Его мать, вспоминая то время, очень жалеет о своей беспечности. Физическая активность — что может быть лучше для здоровья? Это так, но нагрузки должны быть адекватными для растущего организма. Поэтому родителям нельзя терять бдительность, даже если ребенок занимается атлетикой, танцами или плаванием.

Нередко мамы с папами очень удивляются, когда слышат, что у второклассника болит голова или возникает одышка. Или выясняется, что у него невроз: разве в таком нежном возрасте могут быть проблемы с нервной системой или артериальным давлением? Оказывается, еще как могут, особенно если чадо учится в престижной школе или гимназии, ему много времени приходится проводить за уроками. Иногда учебу в гимназии школьник «не тянет» не потому, что лентяй, а в силу особенностей развития мозга: не всем дано быть великими математиками или биологами. И родителям опять-таки надо выбирать: амбиции или здоровье.

Так что же делать, чтобы не подвергать ребенка неоправданным рискам? Начинать надо с беременности. Она должна быть запланированной. Будущим родителям нужно обследоваться, чтобы знать свои «тонкие» места, потому что их можно передать по наследству. Подготовка к беременности позволит избежать многих неприятных сюрпризов.

Появления ребенка часто ждут как праздника. А готовиться молодым родителям нужно к серьезной работе, чтобы выходить и вырастить малыша.

Доктор Жамлиханов советует всем детям с самого раннего возраста начинать утро с легкой зарядки: размяться, потянуться, попрыгать. А вот с закаливанием не стоит заморачиваться: контрастный душ и холодные обливания не всем полезны. Достаточно принять теплый душ, чтобы температура воды была на полградуса выше температуры тела. Когда малыш начнет вытираться, вода с кожи будет испаряться и станет холоднее, перепада в 4-5 градусов вполне хватит для закаливания. Это, кстати, касается и взрослых, если они не собираются заниматься моржеванием.

И еще один совет доктора — следить за питанием. В первую очередь в рационе нужен белок. Организм бурно растет, клетки постоянно обновляются и появляются новые. Для их строительства нужны аминокислоты, которые организм может взять только из белка: рыбы, мяса, творога, молока, яиц. И, конечно же, витамины: это фрукты и овощи. Стоит научиться готовить вкусные блюда из капусты, свеклы, моркови, помидоров, чечевицы, чтобы ребенок не перекусывал чипсами и солеными сухариками, а также шоколадными батончиками.

СПРАВКА «СЧ» Благодаря систематической работе, в том числе тому, что нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» в Чувашии находятся в приоритете, в республике сформирована двухуровневая система оказания стационарной медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным. На протяжении нескольких лет Чувашия сохраняет лидирующие позиции по показателю снижения младенческой смертности среди субъектов Российской Федерации, и ее уровень сравним с показателями развитых европейских стран. По итогам 2019 года младенческая смертность составила 3,0 на 1 тыс. родившихся живыми.

Самое обидное, по словам доктора, видеть детей даже из обеспеченных семей, не знающих вкуса домашних котлет и картофельного пюре, зато разбирающихся в брендах чипсов и обожающих сосиски. Многим подросткам, которых обеспокоенные родители приводят на консультацию, не достает мышечной массы, зато нередко встречается избыток жировой ткани. Очень часто в их рационе много соли (привет от чипсов) и сахара. Да, уставшим родителям накормить ребенка сосисками проще, чем отварной курицей, но тут надо вспомнить, что здоровье взрослого закладывается в юном возрасте. И наибольший вклад в него вносит сам человек: то, как он ест, какую воду употребляет, как двигается, есть ли у него вредные привычки.

Еще одна проблема, которую не решить без участия семьи, — это снижение иммунитета детей, в основе которого лежит стресс для организма из-за хронического недосыпа. Дети допоздна засиживаются за уроками, а потом еще общаются в интернете. Недостаток двигательной активности, эмоциональные и умственные перегрузки сказываются на качестве сна. В результате возникают нарушения, которые придется решать у докторов. И выход тут только один — наладить родительский контроль над режимом дня своих чад.

Когда-то была популярна задорная песенка, в которой говорилось, что «во всем нужна сноровка, закалка, тренировка». Этот призыв актуален и сейчас. Но при этом нужно помнить, что перегрузок даже сталь не выдерживает.

Фото Алены Оленовой

Чаще страдает здоровье у старательных учеников, которые допоздна сидят за уроками. Их рабочая неделя порой длится дольше 55-60 часов. Для сравнения: рабочая неделя взрослых законом установлена в 40 часов.