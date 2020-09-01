Глава ЦИК Чувашии объявил результаты обработки первых 20% протоколов

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

«День голосования закончился. Всем спасибо» — подытожил в едином информационном центре длинный и непростой  день 13 сентября председатель ЦИКа Чувашии Александр Цветков. В полночь он привел данные на конец суток, а это чуть меньше 20 процентов обработанных протоколов избирательных участков, и отметил, что, скорее всего, «тенденция» будет сохраняться.

 

Олег Николаев пока набрал 81%, Александр Андреев — 8,78%, Константин Степанов — 3,74%, Николай Степанов — 2,28%, Сергей Матвеев — 1,91%.

В ЕИЦ запланирована пресс-конференция Александра Цветкова на 6 утра 14 сентября. Здесь, как он сам объявил, помимо более точных результатов по кандидатам в Главы Чувашии, будут озвучены и цифры по голосованию в органы местного самоуправления, в том числе и Чебоксарское городское собрание депутатов. 

Опубликовано: 14 сентября 2020 г.


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