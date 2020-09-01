Владимир Путин поручил помочь Чувашии достроить южный водовод

Президент дал поручение Правительству России поддержать Чувашию в завершении строительства групповых водоводов Шемуршинского водохранилища.

Шемуршинское водохранилище площадью более 4 квадратных километров построили еще в 2005-2009 годах. Но проблема с нехваткой питьевой воды в Батыревском, Комсомольском и Шемуршинском районах остается и по сей день. В 2011-2014 годы здесь возвели комплекс водозаборных сооружений по очистке питьевой воды, но оборудование так и не заработало.

Для того, чтобы объект смог наконец выполнять свои функции, необходимо завершить строительство групповых водоводов. Их возведение разбито на 11 этапов, один из которых завершен, но его мощности недостаточно для того, чтобы запустить очистные сооружения по малому кругу. «Сегодня наша основная задача — построить оставшиеся 10 этапов водоводов, чтобы жители южных районов наконец-то получили качественную питьевую воду», — подчеркнул министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Александр Героев.

Он отметил, что сегодня реализация проекта находится в активной фазе. По итогам селекторного совещания с врио Главы Чувашии Олегом Николаевым Президент России В.В. Путин дал поручение Правительству РФ поддержать Чувашскую Республику в завершении реализации данного проекта. Сейчас идет активная работа с Минстроем России, на уровне республики выделяются деньги на разработку проектно-сметной документации. Завершить объект планируется в течение ближайших трех лет.

По предварительным оценкам для завершения оставшихся этапов потребуется 1,7 млрд. рублей. Сегодня с разработчиками объекта ведутся переговоры о проведении специального мониторинга его текущего состояния.