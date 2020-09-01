Чувашия получит 100 млн рублей на закупку автомобилей скорой помощи

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Значимую для системы здравоохранения республики новость врио Главы Чувашии Олег Николаев озвучил, открывая 9 сентября заседание Кабинета Министров Чувашской Республики. На дополнительные 100 млн рублей планируется закупить автомобили скорой медицинской помощи.

«По инициативе Минпромторга Российской Федерации и лично Дениса Валентиновича Мантурова Чувашия получит дополнительные 100 млн рублей на оснащение автопарка скорой медицинской помощи. Процесс запущен со вчерашнего дня. Это очень важная задача. Если до конца года мы с вами ее реализуем, то автопарк скорой медицинской помощи кардинально обновится, возможно даже полностью», – уточнил руководитель региона.

Олег Николаев поручил республиканским Минздраву и Минфину в оперативном режиме провести всю необходимую работу и реализовать обновление автопарка медицинских учреждений.

Напомним, что 28 августа Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил Чувашию в рабочим визитом. В столице региона он побывал на ряде предприятий и ознакомился, как в новом учебном году школы республики организовали «утренний фильтр» учащихся и преподавателей.

Опубликовано: 9 сентября 2020 г.


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