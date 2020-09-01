Числившийся пропавшим без вести уроженец Моргаушского района похоронен в 1942 году на Бородинском поле

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

О том, что наш земляк похоронен на Бородинском поле, я впервые узнал еще в середине 80-х годов, когда мы с членами поискового клуба «Алые маки» в ходе экспедиции по местам боевой славы в Московской области работали в архиве военного комиссариата города Можайска.
Побывали мы тогда и на братской могиле на Бородинском поле, в которой похоронены 16 красноармейцев, умерших от ран в 1942 году, в том числе и красноармеец Вострейкин из деревни Москакасы Моргаушского района.
Как видно из госпитальных документов, красноармеец Вострейкин поступил в ППГ (полевой передвижной госпиталь) № 470 9 июня 1942 года и умер через три дня, 12 июня от сепсиса (заражения крови), связанного с воспалением легких. Однако в паспорте воинского захоронения он указан как погибший 12 ноября 1942 г., ошибочны и фамилия — Востряйкин, и год рождения — 1918. Сверка архивных сведений позволяет утверждать, что речь идет об одном и том же человеке — уроженце деревни Калайкасы Моргаушского района Михаиле Ермолаевиче Вострейкине, 1911 г.р.
Мы не знаем, успел ли Михаил Вострейкин до призыва в армию обзавестись семьей. Возможно, и нет. Иначе он просил бы сообщить о себе в случае гибели супруге, а не сестре Матрене Ермолаевне. К сожалению, старшее поколение Вострейкиных уже ушло из жизни, до 4-5-го поколений Вострейкиных дошла лишь скудная информация о родственниках — участниках Великой Отечественной войны, известно только, что Семен и Михаил Вострейкины не вернулись с фронта — пропали без вести.
Михаил Вострейкин проходил службу в 125-м рабочем батальоне. Чем занимался данный отряд, пока уточнить не удалось. Долгие 78 лет красноармеец Михаил Вострейкин считался пропавшим без вести. Пропавшим без вести в 1943 году числится он и в Книге Памяти Чувашской Республики (том 5, стр. 582, д. Калайкасы). Вероятно, так вышло потому, что в документах безвозвратных потерь место рождения Вострейкина оказалось указано ошибочно: Калат-Касы.
Вот так благодаря сверке имеющихся в свободном доступе в сети интернет сведений о безвозвратных потерях на фронтах Великой Отечественной удалось уточнить судьбу еще одного защитника Отечества — красноармейца Михаила Вострейкина.

Опубликовано: 7 сентября 2020 г.


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