8 сентября — День финансиста

Уважаемые работники и ветераны финансовой отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем финансиста!

В финансовой сфере Чувашии работают высокопрофессиональные специалисты, хорошо разбирающиеся в тонкостях бюджетного и налогового законодательства.

Наша с вами задача – максимально использовать знания, опыт, возможности и ресурсы для претворения в жизнь важных государственных программ и проектов, привлечения инвестиций. Это позволит нам в полной мере реализовать взятый нами курс по развитию республики.

Уверен, вместе с вами у нас все получится.

Желаю вам плодотворной работы, успешной реализации планов, стабильности и благополучия!

Врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев