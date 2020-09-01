На выборах Главы Чувашии для СМИ будет работать Единый информационный центр

О принципиально новом для региона способе информирования людей 4 сентября рассказал председатель Центризбиркома Чувашии Александр Цветков.

Миссия Единого информационного центра – донести до людей через СМИ максимально полную, объективную и достоверную информацию о ходе голосования и его результатах, о работе избирательных комиссий и недавно созданного Штаба общественных наблюдателей. Александр Цветков подчеркнул: такого уровня информационной открытости на выборах в Чувашии раньше не было.

На площадке Единого информационного центра представителям прессы и наблюдателям в режиме реального времени будет предоставляться информация обо всем, что происходит на избирательных участках с момента их открытия и до подведения предварительных итогов. Здесь будут озвучиваться данные о явке, перед журналистами будут выступать представители ЦИКа, наблюдатели, эксперты, в том числе федеральные. На базе Центра в пилотном режиме апробируют единую информационную систему сбора информации о ходе голосования. Именно туда будет стекаться информация обо всем, что происходит на избирательных участках. На площадке Центра уже спланировано около 30 мероприятий для СМИ.

Возглавит Единый информационный центр известный журналист, главный редактор интернет-газеты «Правда ПФО» Александр Белов. Единый информационный центр расположится на двух этажах делового центра «Республика» по адресу: Чебоксары, улица Ярославская, дом 29. В нем предусмотрены отдельный зал с мониторами и оборудованными местами для СМИ и гостей, а также комфортные зоны для работы и отдыха. Центр будет оснащен беспроводным интернетом, оборудован необходимой оргтехникой. На большом мультимедийном экране будет вестись постоянная онлайн-трансляция событий, происходящих на выборах, в самом информационном центре — данные о ходе голосования и подсчете голосов.

11 и 12 сентября Центр будет работать с 8:00 до 22:00 по специальному графику, а с 8:00 13 сентября перейдет на непрерывный режим до 10.00 утра 14 сентября.

Для участия в работе Единого информационного центра до 18:00 10 сентября необходимо пройти аккредитацию. СМИ могут аккредитоваться через сайт ЦИК, представители общественных организаций и политических партий – через Общественную палату Чувашской Республики по телефону: 8(8352)62-35-86 или по электронной почте: opchr1@cap.ru.