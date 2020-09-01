В России впервые отметили День воинской славы

Автор: Евгений ШумиловВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

День воинской славы России 3 сентября — день окончания Второй мировой войны отмечался в нашей стране в этом году впервые, он был установлен федеральным законом лишь 24 апреля 2020 г.

Поисковые отряды «Связь поколений» школы № 3 г. Чебоксары и отряд имени Героя Советского Союза Зои Парфеновой из Чувашского кадетского корпуса возложили цветы к памятнику воинам-дальневосточникам, установленному на территории школы. Руководитель отряда кадетского корпуса Ольга Калаева поблагодарила учеников и педагогов за сохранение в школьном музее боевой славы воинов-дальневосточников памяти об участниках советско-японской войны — ведь ее дед стрелок-радиотелеграфист Ной Иванович Шумков прошел всю советско-японскую войну в составе 42 механизированной бригады 10 механизированного корпуса 25 Армии 1-го Дальневосточного фронта. Волнительно это событие и для кадета Вадима Трофимова — его прадед Михаил Харитонович Харитонов также был участником советско-японской войны. Потому и объявленная минута молчания у памятника воинам-дальневосточникам была трогательной для всех участников мероприятия.

Опубликовано: 3 сентября 2020 г.


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