В реконструкции систем водоснабжения Чебоксар максимально задействуют предприятия Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Благодаря участию в крупных инвестиционных проектах региона предприятия республики получат новый виток в своем развитии. Такую возможность, к примеру, может предоставить им программа реконструкции систем водоснабжения и жилищно-коммунального хозяйства города Чебоксары, финансируемая новым банком развития БРИКС при поддержке Минстроя России. Об этом Олег Николаев говорил 2 сентября с заместителем министра строительства России Юрием Гордеевым. Напомним, что вчера руководитель региона находился в рабочей в командировке в Москве.

В настоящее время подготовительная работа по инвестиционной программе реконструкции систем водоснабжения и ЖКХ Чувашии завершена и проект переходит в стадию практической реализации. Поэтому, по словам Олега Николаева, именно сейчас важно конкретизировать подходы и закрепить для более чем 30 проектов в рамках программы возможность максимально использовать продукцию местного производителя.

«Будем дорабатывать и использовать все возможности, чтобы предприятия Чувашской Республики участвовали в реализации проекта. Такой подход не только изменит в целом систему водоснабжения и ЖКХ города Чебоксары, но и даст толчок развитию предприятий Чувашской Республики. Отмечу, что строительство является локомотивом развития экономики. И поэтому на различных его этапах мы будем обеспечивать мультипликацию через участие наших местных производителей с учетом понимания их мощностей и возможностей», — объяснил суть своей инициативы руководитель региона.

Опубликовано: 3 сентября 2020 г.


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