В Чандрово запущен водопровод

В деревне Чандрово, что территориально относится к Чебоксарам, заработало централизованное водоснабжение. Запуск водовода, построенного по региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология», состоялся 1 сентября при участии врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Местные жители давно ждали этого момента, ведь старая система водоснабжения находилась в критическом состоянии, нередко возникали перебои, воду для водонапорных башен порой подвозили в бочках. Теперь хорошей питьевой водой обеспечены свыше тысячи человек – не только жители деревни, но и дачники.

В следующем году, по словам руководителя региона, планируется возобновить строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Решаются вопросы по обеспечению чистой питьевой водой в Алатыре, Шумерле и Ибресях.