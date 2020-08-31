В Чандрово запущен водопровод

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В деревне Чандрово, что территориально относится к Чебоксарам, заработало централизованное водоснабжение. Запуск водовода, построенного по региональному проекту «Чистая вода» нацпроекта «Экология», состоялся 1 сентября при участии врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Местные жители давно ждали этого момента, ведь старая система водоснабжения находилась в критическом состоянии, нередко возникали перебои, воду для водонапорных башен порой подвозили в бочках. Теперь хорошей питьевой водой обеспечены свыше тысячи человек – не только жители деревни, но и дачники.

В следующем году, по словам руководителя региона, планируется возобновить строительство группового водовода Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов. Решаются вопросы по обеспечению чистой питьевой водой в Алатыре, Шумерле и Ибресях.

Опубликовано: 2 сентября 2020 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
В школу — по клику: в Чебоксарах началась запись в первые классы
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.