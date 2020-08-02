Потоковые лекции в вузах переведут в онлайн-режим, а в студенты посвятят по отдельности

Перед началом учебного года вопросы накопились не только у родителей школьников, но и у студентов. О том, как будет организован учебный процесс в вузах, в ходе недавно состоявшейся прямой линии рассказал ректор Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова Андрей Александров.

— Учебный процесс 1 сентября начнется во всех вузах республики с соблюдением всех необходимых мер безопасности, с учетом требований и методических рекомендаций Роспотребнадзора. И в первую очередь, это соблюдение социальной дистанции и масочного режима всех участников образовательного процесса, использование антисептиков, рециркуляторов, — проинформировал Андрей Юрьевич.

По словам ректора, отменены потоковые лекции в больших аудиториях. Информационный материал планируют давать только в малых аудиториях. По аналогии со школами продумано пребывание в одном кабинете, то есть теперь студентам не нужно будет ходить по аудиториям, исключение сделают лишь для занятий в лабораториях со специальным оборудованием, да и то – с разделением потока. Но и тут ничего нового, поскольку работа в лабораториях и раньше проходила по подгруппам, отметил Андрей Александров.

— Будем работать в комбинированном формате, используя как онлайн-технологии, скажем, для проведения лекций для потока, так и традиционное обучение, только уже в малых группах, — сообщил ректор.

Как известно, ЧГУ славится своей активной спортивной жизнью, поэтому многие интересовались, будет ли проводиться физкультура. Руководитель вуза заверил, что любимым предметом студенты смогут полноценно заниматься. В университете есть семь больших спортзалов с достаточной квадратурой и хорошей системой вентиляции.

Спросили у ректора также будут ли проходить обсервацию приезжающие в вуз иностранные студенты. Напомним, в Чувашии обучается более 3500 иностранных граждан.

— Действительно, иностранные студенты в нашем университете составляют солидную часть обучающихся. И для них по приезду все еще действует режим обсервации, — подтвердил Андрей Юрьевич. — На изоляции они находятся 14 дней в помещениях, выделенных самим вузом. Но те, кто в период пандемии оставались на территории России, не уезжали на родину (а таких у нас большинство), продолжат обучение вместе со всеми.

Состоится, по словам ректора, и посвящение в студенты новоиспеченных первокурсников, правда не на общей площадке, а в своих корпусах, факультетах и аудиториях.