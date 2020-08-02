Начинается строительство школы на 1 650 мест в Садовом

Сегодня на месте будущей школы заложили первый камень. Об этом в своем инстаграм рассказал Алексей Ладыков.

Школу построят в позиции 37 микрорайона № 3. Строительную площадку уже обнесли забором. Подрядчиком выступает ООО «Союзстройинвест». Он должен завершить строительство к июлю 2022 года.

Напомним, здание школы переменной этажности в 3-4 этажа будет состоять из блоков старших и младших классов, административно-хозяйственного блока и блока физкультурно-спортивных занятий. Кроме учебных кабинетов в ней будет большой бассейн, актовый зал на 418 мест, 2 спортзала и гимнастический зал. Вокруг школы построят футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, теннисный корт и беговые дорожки.

Образовательное учреждение будет рассчитано на 66 классов наполняемостью не более 25 детей.