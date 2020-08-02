В этот четверг откроют Сугутский мост и проспект Яковлева

Запустить движение обещали еще на День города, но из-за проливных дождей дорожники не справились к 15 августа.

На проспекте Яковлева подрядчику оставалось доделать участок тротуара и площадку остановки «Улица Никитина». Из-за дождей грунт был в нестабильном состоянии, и поэтому с работами пришлось повременить.

На подходах к Сугутскому мосту выявили факт неудовлетворительного сцепления между нижним и верхним слоем асфальтобетона, и поэтому на площади 50 квадратных метров асфальт пришлось перекладывать.

К срокам открытия проспекта Яковлева вопросов нет, ведь по контракту подрядчик должен был завершить все работы к началу ноября. Зато с запуском движения по Сугутскому мосту немного опоздали – подрядчик должен был закончить реконструкцию до 1 сентября. Транспорт на эти дороги пустят с 7 утра 3 сентября.