На развитие сельского хозяйства в Чувашии будет направлено дополнительно 192 млн рублей

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На реализацию госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» направляется дополнительно 192,7 млн рублей. Соответствующее постановление принято на недавнем заседании Кабинета министров.
Как пояснил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, 185 млн руб. направят на возмещение части затрат на содержание поголовья коров, дополнительные средства будут направлены и на другие цели. Также в программу вводятся новые направления — информационно-просветительская работа для популяризации ведения садоводства и огородничества, содействие в организации снабжения садоводческих товариществ тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведением, топливом в соответствии с поручением врио Главы Чувашии Олега Николаева.

Опубликовано: 24 августа 2020 г.


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