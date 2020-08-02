Минздрав Чувашии заказал более 700 тысяч доз вакцины от гриппа

О ходе подготовки к иммунизации населения в эпидемиологический сезон 2020 года и реабилитации переболевших коронавирусной инфекцией и лиц с хроническими заболеваниями доложил министр здравоохранения Владимир Степанов. В Минздрав России направлена заявка на поставку вакцины против гриппа для прививки 638 тыс. жителей Чувашии — это более 52% от общей численности. Дополнительно также запрошено еще около 80 тыс. доз. Первые партии противогриппозного препарата для прививки детей уже поступают, сообщил министр. До 31 августа ожидается поступление еще 159 тыс. доз для вакцинации взрослых. Необходимое количество медперсонала для проведения процедур имеется, подготовлены прививочные пункты. Особую актуальность в этот период приобретает корпоративная вакцинация.

Минздрав организовал реабилитацию переболевших коронавирусом и лиц с хроническими заболеваниями на базе санаториев «Надежда» и «Чувашиякурорт», а также горбольницы № 1, первой Чебоксарской больницы имени П. Осипова. С 24 августа к восстановлению здоровья приступят еще 110 человек. Подготовлен проект правительственного постановления о порядке предоставления необходимых субсидий на цели реабилитации.

На состоянии эпизоотической обстановки в республике остановился руководитель Государственной ветеринарной службы Чувашии Константин Викторов. Озабоченность в целом по стране вызывает возникновение очагов бешенства животных. На сегодня в республике имеется 7 таких неблагополучных пунктов. В 9 «точках» очаги были ликвидированы с начала года.

Руководитель ведомства также обратил внимание на недостаток временных пунктов содержания бездомных животных. Перед местными администрациями ставится задача организовать такие приюты в срок до 1 декабря.