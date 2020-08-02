Фермер и директор стали главами Урмарского района и города Алатыря

Вчера на заседании Урмарского райсобрания депутатов назначен новый глава администрации района. Предыдущий руководитель, Андрей Васильев, подал в отставку в середине июля. Преемником его стал 37-летний Дмитрий Иванов. Сейчас он вместе с братом ведет крестьянско-фермерское хозяйство, а до этого несколько лет работал заместителем главы администрации района по сельскому хозяйству. К своим новым обязанностям Иванов приступит с 21 августа.

Вчера же к работе в должности главы администрации Алатыря официально приступил Сергей Лукишин. На этот пост он был назначен еще 13 августа на заседании горсобрания депутатов Алатыря. А до этого 55-летний Лукишин работал директором ООО «Алатырская спецавтоматика».