Надежда Васильева: рука набита, и глаз наметан

В художественном цехе дел всегда невпроворот

Пройдя по длинным запутанным коридорам Чувашского театра оперы и балета, мы сели в лифт и поднялись на десятый этаж, где происходило нечто необыкновенное: на полу были расстелены широкие полотнища суровой бязи, тут и там пестрели внушительные ведра гуаши с обмакнутыми в них дилижансами (крупными кистями-щетками для росписи задника и кулис).

«Художник-постановщик придумывает декорации, наша задача — воплотить в жизнь его замысел», — пояснила Надежда Яковлевна и повела нас на балкончик, тянущийся по периметру художественного цеха (самого большого в республике), которым она заведует без малого четыре десятка лет, будучи правой рукой главного художника театра Валентина Федорова. Отсюда открывается общий вид на композицию, позволяющий наглядно оценить точность размеров и пропорциональность деталей будущей одежды сцены, от зеленой листвы на падуге до орнамента на капителях и карнизах.

За неделю до премьеры работу сдадут для выставления света и генерального прогона спектакля, а пока — закатка, первая аппликационная прокладка картины и прорисовка. Дел, как всегда, невпроворот, ведь то, что открывается взору зрителей — лишь верхушка айсберга, которую эти неутомимые мастерицы в перепачканных краской халатах покоряют каждый раз при выпуске новой оперы, балета или оперетты (в арсенале заслуженного работника культуры Чувашии Надежды Васильевой их более ста).

За исключением некоторых постановок, где за основу сценографии берутся фотопечать или видеопроекция, все декорации в театре сделаны вручную, а значит, с душой. Своими руками плетут и диагональную сетку, на которую накладывают ткань после нанесения изображения. Из зрительного зала она не видна, благодаря чему возникает иллюзия, что колонны, люстры и другие изобразительные элементы парят в сценическом пространстве.

И хотя художники-декораторы создают оформление по готовым макетам и эскизам, их труд нельзя назвать чисто механическим. Все они должны владеть техниками живописи и графики (в свободное время Надежда Яковлевна пишет натюрморты, пейзажи, портреты и увлекается вышивкой), иметь безупречное чувство стиля, формы и цвета, хорошо ориентироваться в эпохах и эстетических направлениях.

Конечно же, огромную роль играет опыт, когда рука набита, и глаз наметан. За плечами у Надежды Васильевой — Свердловское художественное училище, первые профессиональные шаги в Каменск-Уральском театре драмы, откуда она прилетела в Чебоксары 11 октября 1985 года в 8.00 утра по приглашению известного отечественного режиссера и критика Григория Спектора, работавшего на тот момент в Чувашском музыкальном театре в тандеме с главным дирижером Валерием Важоровым, художественно-графический факультет Чувашского педагогического университета имени И.Я. Яковлева, оконченный в 2004 году под руководством нашего прославленного искусствоведа Юрия Викторова, сотрудничество с такими видными российскими художниками, как Виктор и Рафаил Вольские, Игорь и Татьяна Нежные, Михаил Сапожников, Александр Бойм, Наталья Поваго, Татьяна Спасоломская, неоднократно оформлявшими наши спектакли, и даже пробы себя в качестве постановщика.

На счету у заведующей художественным цехом Надежды Васильевой — сотрудничество с известными театральными художниками из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов страны, участие в выставках, семинарах и форумах.

Навсегда вошли в театральную летопись республики ее декорации и костюмы к музыкальным комедиям «Бабий бунт», «Чертова невеста» и «Юратупа мыскара» («Любовь и переполох»), детским сказкам «Бременские музыканты», «Кот в сапогах» и «Живая вода», многие из которых были представлены на Республиканской выставке «Театральная палитра-2013» в Чувашском художественном музее к 70-летию Союза театральных деятелей Чувашии.