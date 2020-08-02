Маньчжурский орешек

Подпись к фото: Первый секретарь Чувашского обкома КПСС Илья Прокопьев был прост в общении с однополчанами.

Не знаю, есть ли в республике деревня, в садах которой не росло бы диковинное для нашей местности дерево — маньчжурский орех. Его завозили в Чувашию дважды — после русско-японской войны 1905 г. и после советско-японской 1945 года. Он не только растет и удивляет своей красотой, но и дает плоды. Правда, скорлупа у него толще и жестче, чем у грецкого ореха, да и ядрышко не выковырнуть.

Точно такой же непосильной казалась первоначально и победа над Квантунской армией марионеточного государства Маньчжоу-го. Красной Армии пришлось показать, чему она научилась за четыре года войны с фашистской Германией. В ходе Маньчжурской операции советских войск из строя было выведено около ста тысяч японских солдат и офицеров, в том числе 84 тысячи — погибшими. Было пленено более 600 тысяч солдат противника. Немало пролилось и крови наших парней — около 12 тысяч советских солдат остались лежать в чужой земле, так и не успев выучить причудливые названия китайских деревень и городов.

18 августа 1945 г., суббота

Ошибочно считается погибшим в этот день стрелок 264-й стрелковой дивизии рядовой Николай Васильевич Васильев из деревни Хирпоси Вурнарского района. Он погиб тремя днями раньше, 15 августа, и похоронен в центре китайского города Хутоу.

А погибший в этот день рядовой Григорий Данилович Данилов похоронен на острове Шумшу. Он был призван Петропавловск-Камчатским ГВК. Увековечен в Книге Памяти Камчатской области (стр. 37). В Книге Памяти ЧР (т. 5, стр. 618) датой гибели ошибочно указано 19 сентября 1945 г. В Книге Памяти ЧР по деревне Тойдеряки не увековечен.

Погиб в бою и захоронен в селе Фадеевка Приморского края радиотелеграфист 106-го укрепрайона рядовой Алексей Иванович Ишалев из деревни Малые Тюмерли Ядринского района. В Книге Памяти ЧР по данному поселению (стр. 530-532) рядовой Ишалев не значится.

На железнодорожной станции Даймагоу захоронен умерший в этот день в 37-м отдельном медико-санитарном батальоне 190-й стрелковой дивизии от тяжелого ранения 16 августа стрелок ее 158-го стрелкового полка младший сержант Иван Петрович Лебедев из деревни Русские Тимяши Ибресинского района.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО.

В течение 18 августа на Дальнем Востоке наши войска на ряде участков фронта встречали еще сопротивление противника. Количество японских войск, сдающихся в плен, несколько увеличилось.

Войска 1-го Дальневосточного фронта продвинулись к западу от города Муданьцзян и юго-западу от города Нингута на 30—40 километров. Перед войсками фронта начали складывать оружие и сдаваться в плен части 3-й японской армии.

Войска 2-го Дальневосточного фронта овладели городами Таньюань и Сунью. На острове Сахалин войска фронта заняли укрепленные пункты противника Котон и Китон.

Войска Забайкальского фронта овладели городом Чанлин. В районе Хайлара войскам сдался в плен ранее окруженный гарнизон укрепленного района японцев в составе 5 тысяч солдат и офицеров, во главе с японским генерал-майором Номура.

На других участках фронта существенных изменений не было.

19 августа 1945 г., воскресенье

На юго-западной окраине ст. Лудау в Маньчжурии похоронен умерший от ран в этот день ефрейтор 42-й механизированной бригады 10-го механизированного корпуса 1-го Дальневосточного фронта Аркадий Ефремович Данилов из деревни Новое Муратово Урмарского района. В Книге Памяти ЧР по данному поселению (стр. 503-505) ефрейтор Данилов не значится.

Неизвестным осталось место захоронения в Маньчжурии рядового Павла Ивановича Иванова из деревни Вурманкасы, призванного Шихазанским РВК, и рядового Василия Павловича Павлова из деревни Игорвары Цивильского района.

В бою на острове Шумшу погибли погребной 502-й артиллерийской батареи краснофлотец Геннадий Максимович Максимов из Цивильского района, машинист трюмного отделения 3-й отдельной дивизии подводных лодок Петропавловской военно-морской базы Тихоокеанского флота краснофлотец Андрей Петрович Петров из деревни Елмачи Канашского района (пропал без вести).

Видимо, в этом же бою сложил голову и старшина 2-й статьи Гурий Порфирьевич (Порфирович) Порфирьев, 1924 г.р., из Цивильского района, воевавший в 13-м батальоне морской пехоты на десантном судне ДС-47 5-го дивизиона десантных судов Тихоокеанского флота.

«Красная Чувашия», как и сегодня «Советская Чувашия», не обходила «острые углы».

«Письма читателей. Обещанного долго ждут.

Накануне 25-летия Чувашии Чебоксарский горсобес порадовал инвалидов Отечественной войны — каждый из них получил талоны на 9 пачек табаку и пачку папирос. Но радость оказалась преждевременной: прошло с тех пор много времени, а инвалиды так и не получили табак и папиросы. Особенно обижаются инвалиды, что талоны отпечатаны на твердой бумаге: нельзя из них даже папироску завернуть…

А. Ильин».

20 августа 1945 г., понедельник

Медалью «За отвагу» награжден понтонер палубный 6-й понтонной роты 2-го батальона 3-го отдельного тяжелого понтонного полка 2-го Дальневосточного фронта красноармеец Валентин Тихонович Тихонов из деревни Альгешево Чебоксарского района. «Выполняя боевое задание командования в борьбе с японскими захватчиками, сумел обеспечить быструю погрузку и разгрузку парома. Проявил мужество и отвагу при форсировании реки Амур».

Палубный понтонер 6-й понтонной роты 3-го отдельного тяжелого понтонного полка 2-го Дальневосточного фронта красноармеец Илья Павлович Прокопьев из деревни Мачамуши Калининского района награжден медалью «За отвагу» за то, что «при выполнении боевого задания по форсированию реки Амур обеспечил быстрый подход и отход паромов к пристани для погрузки, что обеспечило переброску большого количества войск и техники». Даже будучи членом ЦК КПСС (1976-1989) и первым секретарем Чувашского обкома КПСС (1974-1988), он с радостью встречался с однополчанами-дальневосточниками, был прост и доступен в общении. Скромно вспоминал он и свое участие в советско-японской войне.

«9 ноября (1943 г. — Авт.) на железнодорожной станции Вурнары мы погрузились в товарные вагоны и двинулись на восток. В этом составе мы вместе оказались с однокашником — Володей Канюковым и односельчанином Лешей Семеновым. В начале декабря мы прибыли в Хабаровск, где из эшелона отцепили несколько вагонов с двумястами новобранцев и разместили в казармах-землянках 3-го отдельного тяжелого понтонного полка. Командиром роты молодого пополнения был старший лейтенант Ярош, командиром нашего взвода — лейтенант Ларионов. Они все делали для того, чтобы мы менее болезненно входили в суровую армейскую жизнь. Своими заботами и вниманием, человеколюбием они снискали всеобщее уважение, поэтому их приказы и распоряжения для нас были законом. После прохождения курса молодого бойца и принятия присяги нас всех распределили по различным подразделениям понтонного полка».

После победы над фашистской Германией встала задача ликвидации последнего очага Второй мировой войны, изгнание японских оккупантов из Китая и Кореи. Командованием 2-го Дальневосточного фронта перед нашим полком была поставлена задача содействовать войскам в форсировании рек Амур и Сунгари. В ночь с 8 на 9 августа второй батальон понтонного полка под командованием капитана Яроша в составе 8 паромов, груженных танками, артиллерией и другой боевой техникой, двинулся на противоположный Маньч-журский берег. Благополучно осуществив переправу, мы облегчили создание плацдарма для дальнейшего наступления на врага. Переправа боевой техники и войск велась четко и организованно круглые сутки. Это дало возможность основным силам 2-го Дальневосточного фронта повести наступление к центру Маньчжурии на соединение с частями 1-го Дальневосточного фронта, двигавшимися со стороны Приморья на Харбин.

В период небольшого затишья боевых действий состоялось партийное собрание, на котором группа воинов, в том числе и я, была принята в ряды Коммунистической партии. Это собрание на палубе понтона осталось у нас, девятнадцатилетних солдат, в памяти на всю жизнь.

2 сентября 1945 г. Япония признала себя побежденной. За успешное выполнение поставленной задачи 3-й отдельный тяжелый полк и командир полка подполковник Лапик были награждены орденами боевого Красного Знамени, командир нашего батальона капитан Ярош — орденами Александра Невского и Красной Звезды, многие офицеры и солдаты — орденами и медалями. В их числе и мне была вручена медаль «За отвагу».

Медалями «За боевые заслуги» были награждены в этот день однополчане Ильи Прокопьева такие же палубные понтонеры красноармейцы:

— Илья Васильевич Васильев из деревни Самуково Чебоксарского района (3 рота);

— Иван Федорович Федоров из деревни Малые Ильбеши Чебоксарского района (6 рота);

— Василий Петрович Петров из Ядринского района (7 рота);

— Рафаид Гаврилович Гаврилов из деревни Асламасы Ядринского района (7 рота).

В Маньчжурии, в 2 км севернее поселка Шитоухецзы (так в донесении о безвозвратных потерях полка), захоронен погибший в бою в этот день снайпер пешей разведки 130-го стрелкового полка 105-й стрелковой дивизии сержант Иван Семенович Разумов из села Русская Сорма Аликовского района.

До сих пор не выявлено место захоронения рядового Геннадия Емельяновича Емельянова из деревни Мунсют Цивильского района.

21 августа 1945 г., вторник

Наводчик противотанкового ружья истребительно-противотанковой батареи 3-го стрелкового батальона 3-го мотострелкового полка 27-й отдельной мотострелковой бригады конно-механизированной группы Забайкальского фронта ефрейтор Николай Евдокимович Нардин из села Студенец Порецкого района награжден медалью «За отвагу» за то, что он «в бою 20 августа 1945 года при прорыве сильно укрепленной обороны противника на подступах к городу Калган, проявляя отвагу и мужество, метким огнем по амбразурам ДОТ и ДЗОТ поддерживал наступление стрелковых подразделений».

Пулеметчик 2-й стрелковой роты 3-го гвардейского стрелкового полка 4-й гвардейской стрелковой дивизии 31-го гвардейского стрелкового корпуса 4-й гвардейской армии Центральной группы войск гвардии красноармеец Александр Федорович Петров из Ибресинского района получил медаль «За боевые заслуги» за то, что «он в боях за город Бреслау (Германия) 22.2.45 года по 7.3.45 года огнем из своего пулемета уничтожил 6 гитлеровцев. За период боевых действий на фронте имеет 1 ранение».

Мастер авиавооружения 5-го истребительного авиационного полка 249-й истребительной авиационной дивизии младший сержант Вениамин Григорьевич Сапожников из села Б. Сундырь Моргаушского района награжден медалью «За боевые заслуги» за то, что «он обеспечивал безотказную работу вооружения при выполнении 3 боевых вылетов на с-те ЯК-3 и за весь период боевых действий вооружение работало безотказно».

«Красная Чувашия» не оставляла демобилизованных фронтовиков один на один с трудностями жизни, старалась вникнуть в любые известные редакции случаи и реагировала, не боясь вступить в конфликт с властью.

«Случай в дороге» (письмо в редакцию)

Один за другим возвращаются сейчас на родину демобилизуемые воины Красной Армии. Везде их встречает великая народная любовь, почет, уважение. Но есть еще, к сожалению, у нас люди, которые не разделяют этих настроений… В конце прошлого месяца нам пришлось ехать на автомашине (№ 29-74) от Канаша до Шемурши. Вместе с нами ехали возвращавшиеся домой фронтовики П.В. Портнов, В.М. Шатунов и А.И. Самарин. Они с большой теплотой вспоминали о том, как провожали их из части, как встречали в Москве.

Вдруг машина остановилась. Из кабины вышел шофер Сережа (так его называли, фамилия нам неизвестна) и потребовал деньги за проезд. Надо сказать, что подобный обычай у наших шоферов установился давно: остановят машину в чистом поле и припрут вас к стене — или плати, или вылезай. Дошла очередь до фронтовиков, уплатили и они — столько, сколько потребовал Сережа… Правда, некоторые пассажиры от уплаты были освобождены, но о них после.

…В Батыреве демобилизованные сошли, но потребовали у шофера справку об уплате денег. Тут и разыгралась довольно безобразная сцена. Шофер, поддержанный механиком Канашской автостанции Тимофеевым, который тоже ехал с нами, откровенно возмутился. Посыпались нецензурные слова, оскорбительные реплики, повторять которые просто противно, ибо они затрагивали самое дорогое — честь фронтовика, честь инвалида войны…

Вот тут-то и пора вспомнить о некоторых наших спутниках, благосклонно освобожденных Сережей от уплаты. Речь идет о прокуроре Шемуршинского района юристе первого класса Кочеткове и заведующем военным отделом Шемуршинского райкома партии Иванове. Товарищи эти достаточно авторитетные, чтобы вовремя пресечь подобные безобразия. Но

Кочетков и Иванов постарались сыграть роль и слепых, и глухих, и немых… А. Хитеева, И. Карпова, сотрудницы Чувашской конторы Госбанка.

22 августа 1945 г., среда

От Советского Информбюро.

В течение 22 августа в Маньчжурии и южной части острова Сахалин наши войска продвигались вперед по заданным направлениям.

Наши авиадесантные группы высадились в городах Дайрэн, Порт-Артур и приступили к разоружению японских гарнизонов в этих городах.

В районе южнее Камчатки наши войска высадились на острове Сюмусю (северный остров Курильской гряды). Японские войска, расположенные на этом острове, начали складывать оружие и сдаваться в плен нашим войскам. За 21 августа нашими войсками взята в плен 71 тысяча японских солдат и офицеров, среди которых 20 генералов. В числе пленных командующий 44-й армией Квантунской армии генерал-лейтенант Хонго. Прием капитулирующих частей и соединений Квантунской армии продолжается.

23 августа 1945 г., четверг

От Советского Информбюро.

В течение 23 августа в Маньчжурии и южной части острова Сахалин наши войска продолжали продвигаться вперед.

Войска Забайкальского фронта заняли в южной части Маньчжурии города Линьюань, Ляоян и вступили в Порт-Артур, где соединились с нашим авиадесантом. Войска 2-го Дальневосточного фронта на острове Сахалин заняли города Мототомари, Коноторо.

Южнее Камчатки войска фронта заняли острова Сюмусю, Парамушир из группы Курильских островов.

В Мукдене на аэродроме нашими войсками задержан и интернирован вместе со свитой «император» марионеточного государства Маньчжоу-Го, ставленник Японии — Пу-И.

За 22 августа нашими войсками взято в плен 35 тысяч японских солдат и офицеров, в том числе 15 генералов. С 9 по 22 августа нашими войсками, по предварительным данным, захвачены следующие трофеи: самолеты — 483, танки и самоходные орудия — 171, полевые орудия — 642, минометы — 298, пулеметы — 2764, склады с боеприпасами, вооружением, снаряжением и продовольствием — 481. Прием капитулирующих японских частей и соединений продолжается.

24 августа 1945 г., пятница

Палубный понтонер 5-й понтонной роты 3-го отдельного тяжелого понтонного полка 2-го Дальневосточного фронта красноармеец Михаил Давыдович Давыдов из деревни Сявалкас Вурнарского района награжден медалью «За отвагу» за то, что «при форсировании р. Уссури проявил исключительную выносливость и отвагу, в трудных боевых условиях предотвратил затопление парома».

Медалями «За боевые заслуги» награждены его сослуживцы, уроженцы Вурнарского района моторист младший сержант Павел Ефимович Ефимов и палубные понтонеры Геннадий Алексеевич Кудрявцев и Василий Андреевич Аверкин.

Старшина Гурий Порфирьевич Порфирьев, призванный Комсомольским РВК, в этот день погиб в бою. Место захоронения не выявлено.

«Красная Чувашия» опубликовала изданный 23 августа Приказ Верховного Главнокомандующего И. Сталина:

Сегодня, 23 августа, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует нашим доблестным Забайкальским, Дальневосточным войскам и Тихоокеанскому флоту, а также Монгольской армии маршала Чойбалсана, освободившим Маньчжурию, южный Сахалин и часть Курильских островов, — двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из 324 орудий.

За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам и Военно-Морскому флоту, участвовавшим в боях с японцами на Дальнем Востоке.