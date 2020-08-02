Чебоксарские улицы — старые и новые

Самолет возвращается на аэродром и через несколько секунд пролетит над усыпальницей купцов Ефремовых и Владимирской церковью — это о точке, с которой сделана фотография. На переднем плане садовые участки, за ними угадывается улица Баумана, в правом углу начало улицы Богдана Хмельницкого. Сейчас там кольцевая развязка улиц Академика Крылова, Коммунальной слободы, Богдана Хмельницкого и 30-й дороги.

Ни 30-й дороги, ни улицы Крылова в 1969 году еще не было, а адрес Коммунальная слобода был у большинства домов в районе Владимирской горки. А если коснуться истории улицы Баумана, то еще в 1828 году в списке чебоксарских улиц упоминались улицы Старо-Басурманская и Басурманская. Первая и стала впоследствии улицей Баумана, правда, после революции она носила имена Каменева, затем Ворошилова. А нынче это Советская набережная от пешеходного перехода и Пионерская набережная выше Московского моста. В общем, ушла она под воду, а сохранившийся отрезок старой улицы, от кольца до улицы Гражданской, стал улицей Коммунальная слобода.

Улица же Басурманская вообще стала Президентским бульваром, по крайней мере, его частью. Сначала она была переименована во 2-ю улицу Ленина (Ленина 1-я — это будущая Московская, сейчас Нижегородская), затем в улицу Урицкого — заканчивалась в районе стадиона. Уже в наше время улицу продолжили, так что одно- и двухэтажные деревянные дома барачного типа (удобства во дворе) на фотографии стоят на Президентском бульваре. Шутка — на их месте сейчас здания Дворца детского (юношеского) творчества, гимназии № 5 и ТЦ «Каскад».

От этих бараков на улицу Баумана вела довольно-таки длинная лестница, но даже подниматься по ней было приятно — воздух был наполнен карамельными запахами от кондитерской фабрики. Лестница на фотографии видна, фабрика была левее и в кадр не попала.

Поднимемся выше. В левом углу светлая стена здания — это Дворец культуры ЧЭАЗ (сегодня имени Якова Ухсая), за ним здание общежития № 3 пединститута. Оба этих здания находятся на улице Ленинградской, которая, как и улица Урицкого, тоже заканчивалась около стадиона. И тоже была с историей. Изначально она называлась Архангельской, по имени церкви Михаила Архангела, так как тянулась до берега Волги через Базарную (Красную) площадь. После революции переименована в 1-ю улицу Троцкого (Троцкого 2-я — это нынешняя улица Дзержинского), затем в Ленинградскую, и тогда же часть ее, поднимающаяся к Волге, стала называться Аптечной, затем Бондарева.

Выше стадиона стоят два первых в городе девятиэтажных дома. Их (а также зданий КГБ, прокуратуры, общежития № 4 пединститута, ювелирного магазина) адрес — улица Карла Маркса. Раньше она называлась Благовещенской, затем была переименована в 1-ю улицу Карла Маркса (Карла Маркса 2-я — это улица Плеханова, сейчас Красная площадь), потом номер убрали.

Ну а еще выше видны новые улицы, которые в 1969 году были без особой истории: Гагарина, Молодежная, Калинина… Правда, улица Калинина тоже одна из древнейших в городе, и двести лет назад она упоминалась, как Воскресенская (по названию ныне восстановленной Воскресенской церкви). Затем ее называют в честь участника революции 1905 года Тимофея Николаева, в середине 1930-х переименовывают в честь всесоюзного старосты, но видимая на фотографии часть улицы с громадным зданием прядильно-ниточной фабрики (сегодня Мега Молл), еще совсем недавно была Казанским трактом.

Необычно смотрятся фотографии «с высоты птичьего полета» — к примеру, от места съемки до здания, видного слева от прядильно-ниточной фабрики, порядка трех с половиной километров — а вроде бы рядом. Кстати, это одно из зданий, построенных в 1953 году на улице Декабристов, то есть раньше всех в верхней части фотографии.

ЧГИГН, фото Валентина Шемарова, город Чебоксары, 1969 год