В Чувашии на 17% сократилось число разводов

Похоже, что опасения резкого роста числа разводов из-за самоизоляции и вынужденного сидения дома всей семьей пока не оправдываются. Во всяком случае, в нашей отдельно взятой республике.

Как сообщает Государственная служба Чувашии по делам юстиции, с января по июль органами ЗАГС республики зарегистрировано на 378 разводов, или на 17,1% меньше, чем за тот же период в прошлом году. Узами брака, несмотря на объективные «эпидемические» трудности, за это время связали себя 2242 пары. Самое большое количество свадеб сыграли в Чебоксарах — 1116 и в Новочебоксарске — 253. Из сельских районов по количеству браков за эти месяцы лидируют Чебоксарский — 187 пар, Батыревский — 59 пар, Цивильский — 53 пары. За семь месяцев в республике зарегистрировано рождение 6536 детей, из них мальчиков — 3367, девочек — 3169. Чаще всего для мальчиков родители выбирают имена Александр, Матвей, Егор, Роман, Кирилл, Артем, Иван и Максим. А для девочек — Анна, Мария, Виктория, София, Дарья, Ева, Милана, Ксения, Анастасия, Валерия, Варвара.