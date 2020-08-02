Николай Николаев: «Мне очень импонирует программа развития Чувашии»

Главный врач Федерального центра травматологии и эндопротезирования Николай Николаев не нуждается в представлении. Знают его не только «действующие» медики, но и те, кто таковыми стать только мечтают: Николай Станиславович заведует кафедрой травматологии и эндопротезирования, преподает в Чувашском госуниверситете. Хорошо знакомы с его общественной деятельностью и жители республики, неоднократно поддерживавшие его как депутата Госсовета Чувашии. Но первый вопрос все равно об отрасли здравоохранения.

— Расскажите, как сегодня живет возглавляемый вами центр?

— Федеральному центру уже 11 лет. И построен он был по программе первого национального проекта «Здоровье». Но нужно понимать, что тогда не существовало школы травматологов-ортопедов. Сейчас же, я считаю, у нас по многим параметрам одно из лучших учреждений не только в Поволжье, но и в России.

Помните, как раньше люди годами стояли в очередях для того, чтобы поехать на эндопротезирование крупных суставов? Действительно, в год мы отправляли не больше ста человек от нашей республики. Сейчас в нашем центре ежегодно оперируются почти две тысячи пациентов из Чувашии по разным направлениям. Мы практически полностью перекрываем потребности у детей в ортопедической помощи. Почти нет очереди среди жителей республики.

— А что вы можете сказать про медицину республики в целом, справляется ли она с поставленными задачами?

— Качество отрасли определяется доступностью получения качественной медицинской помощи. Я считаю уровень развития системы здравоохранения республики достаточно высоким. Понятно, что это очень затратная отрасль. И не случайно в развитых странах выделяется до 15% валового внутреннего продукта на финансирование здравоохранения.

За последнее время были реализованы очень значимые проекты. Например, недавно была построена крупнейшая городская поликлиника на проспекте Ленина в Чебоксарах, которая обслуживает 40 тысяч человек. Скоро будет запущен новый корпус детской инфекционной больницы — это тоже самое современное учреждение здравоохранения. Завершается проектирование нового корпуса детской республиканской больницы. И на территории нашего центра строится новый корпус — реабилитационный. В целом, у нашей отрасли есть большой задел и четкие планы на будущее.

— Центр травматологии и эндопротезирования не остался в стороне — он также принял бой в борьбе с распространением коронавируса.

— Республика, как и вся страна, столкнулась с проблемами в связи с пандемией коронавируса. Но надо отметить, что очень грамотно были выстроены решения — быстро мобилизованы силы и ресурсы нашего здравоохранения. Было задействовано большое количество учреждений. Мы сконцентрировали сложное оборудование, например, в больнице скорой медицинской помощи. Наш центр был перепрофилирован для оказания помощи больным COVID-19, только в одном месте находилось 12 аппаратов искусственной вентиляции легких. Все это позволило быстро оказывать помощь тяжелым, сложным пациентам и спасти многие жизни. В настоящее время мы работаем в обычном формате по своей специализации.

— Как мы заметили, вы не только врач, но и политик. В июне вы вошли в народный штаб одного из кандидатов…

— Олега Алексеевича я знаю еще по прошлому созыву Государственного Совета Чувашской Республики. Кстати, мне очень импонирует Комплексная социально-экономическая программа развития нашей республики, которую по инициативе Олега Николаева подготовил Высший экономический Совет Чувашии и российские эксперты.

Я считаю, что с ней мы можем сделать гораздо больше, чтобы наш регион был привлекательным не только сегодня, но и в ближайшем будущем. Это нормально, когда дети хотят учиться в крупных городах, в ведущих университетах. Но хотелось бы, чтобы они возвращались обратно, заводили здесь семьи, свои планы связывали с нашей родной республикой, с родным городом.

— Но ведь и вы же принимали участие в разработке этой программы, какие-то мысли вам удалось в нее заложить?

— В здравоохранении, как и в любой отрасли, всегда существуют какие-то трудно решаемые вопросы. Например, кадровая проблема — не хватает участковых врачей, специалистов в сельской местности. В программе предусмотрена поддержка молодых специалистов, особые условия для тех, кто будет приезжать на село. Также в сельской местности мало современных объектов здравоохранения. И речь идет не только о фельдшерско-акушерских пунктах. Мы говорим, прежде всего, о современных поликлиниках, которые, кстати, в ближайшее время начнут возводиться в районах нашей республики.

Также в программе запланировано много инвестиционных проектов по созданию новых рабочих мест. Я уверен, что у нас есть предприниматели, крупные хозяйственники и на селе, и в городах, которые при благоприятных условиях могли бы расширить свое производство. Все вместе мы должны поработать над тем, чтобы такие условия в нашей республике были, чтобы предприниматели знали, что иметь отношения с властями Чувашии — это всегда эффективно и стабильно.

— Программу «пятилетки» создавала команда Олега Николаева. А что для вас означает слово команда?

— Это настоящие товарищи, с кем-то мы работаем уже больше 10 лет. Как руководитель я так вижу свою задачу: дать возможность реализоваться каждому человеку. От этого и зависит дальнейший успех нашего учреждения. Важно разглядеть потенциал в сотруднике, поддержать, дать ему вырасти в крупного специалиста. Никогда один человек не сможет достигнуть серьезных результатов. Я благодарен своей команде!

У меня были замечательные учителя в школе, я благодарен своим классным руководителям, которые много сделали для меня, для становления моей личности. На медицинском факультете у нас были великолепные профессора. Я благодарен своему отцу, который заразил меня хирургией. Я начал работать медбратом, ходить на дежурства, полюбил свою профессию. Проходил обучение в Москве, в потрясающих коллективах — концентрации науки и практики! Мне в жизни всегда везло!

Михаил Сидоров

Коллаж «СЧ»