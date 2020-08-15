В Чувашии открылись бассейны и фитнес-центры

Эпидемическая обстановка в регионе позволила возобновить работу плавательных бассейнов, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта. Однако, пандемия коронавируса требует соблюдать обязательное социальное дистанцирование (не менее 1,5 метров) при расстановке спортивного оборудования и нахождения в помещениях для занятий спортом не более 1 человека на 4 кв. метра. Изменения в Указ от 20 июня 2020 года № 166 внесены по распоряжению врио Главы Чувашии Олега Николаева. Соответствующий документ опубликован на портале органов власти региона.

Кроме того, теперь коронавирус не помешает работе СПА-салонов, массажных салонов, соляриев. Но по предварительной записи и при одновременном присутствии не более двух клиентов. Также снова заработают бани и сауны.

Изменения коснулись и объектов общественного питания. Так, на временных верандах и террасах кафе и ресторанов должны стоять не более 20 столов с расстоянием между ними не менее 1,5 метра с размещением за одним столом не более 4 человек.

При банкетном обслуживании на открытом воздухе на временных верандах и террасах предельное количество обслуживаемых лиц устанавливается из расчета 1 человек на 4 кв. метра, но не более 50 человек.

Фото чувашинформ.рф