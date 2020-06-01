Чувашская горчица покоряет Европу

С начала этого года проконтролировано более 1000 тонн семян горчицы белой, отправленных на экспорт из Чувашии.

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области, за этот период выдано 54 фитосанитарных сертификата на данную продукцию. Она экспортирована в Германию, Чехию, Польшу, Румынию. Большая часть отгружена в Польшу.

По данным Центра отраслевой экспертизы РСХБ, в 2019 году рост объемов агроэкспорта из Чувашии в сравнении с 2018 годом составил 12,2%. В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» аграрии региона участвуют в реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Поставлена задача к 2024 году нарастить экспорт продукции АПК республики в 1,7 раза. Самый большой рост экспортных поставок показывают кондитерские изделия и масличные культуры. Экспортные поставки осуществляются в 37 стран мира.