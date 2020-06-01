Марпосадцы ждут нового главу района

В муниципалитетах республики очередные кадровые перестановки. До праздников ушел в отставку глава администрации Мариинско-Посадского района Анатолий Мясников, проработавший на этом посту четыре года, с апреля 2016-го. Решение о досрочном прекращении его полномочий принято на заседании районного собрания депутатов. С 12 июня и до назначения нового руководителя администрации района исполнять его обязанности будет первый заместитель главы администрации района — начальник отдела экономики и имущественных отношений Владимир Мустаев.