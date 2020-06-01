Жителей Чувашии приглашают присоединиться к праздничному марафону

Республика ждет поздравлений

Считанные дни остались до празднования 100-летнего юбилея Чувашской автономии. Однако из-за пандемии коронавируса основные события, приуроченные к этой дате, пройдут в формате онлайн-трансляций и марафонов.

Непосредственно в день празднования юбилея республики, 24 июня, состоится масштабный «Марафон поздравлений». Весь день в эфире Национального телевидения Чувашии, телеканала ЮТВ и в социальных сетях будут транслироваться видеопоздравления и любимые песни в исполнении жителей Чувашии и наших земляков со всех уголков мира.

Принять участие в этом марафоне могут все желающие, рассказали в пресс-службе Администрации Главы Чувашии. Для этого нужно записать свое видеопоздравление, песню-подарок в собственном исполнении хронометражом до трех минут и разместить видео на странице в социальных сетях с хештегом #100летЧувашии.

Отметим, старт «Марафону поздравлений» был дан накануне Дня России. Одними из первых к нему присоединились Герои России — уроженец Чувашии, генерал-лейтенант, почетный гражданин республики и города Чебоксары Николай Гаврилов и сержант запаса, участник второй чеченской кампании Евгений Борисов.

А вчера к марафону присоединился заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский. Он пожелал республике процветания, а ее жителям — крепкого здоровья.