Новочебоксарский медицинский центр не имеет аналогов в Поволжье

Девочка — женщина — мать

Медицинский центр в Новочебоксарске — лечебное учреждение, которое уникально не только для Чувашии, но и для ПФО. Здесь объединены службы, на первый взгляд, не очень объединяемые: гинекология и родовспоможение и педиатрия. Однако такой союз имеет свои преимущества. Женщина наблюдается у гинекологов до беременности, во время нее, и врачи еще до родов знают, с какими проблемами может столкнуться ребенок, появившись на свет. Они подключают неонатологов и педиатров, чтобы свести эти проблемы к минимуму.

История из жизни

Ольга Ивановна рожала в центре обоих своих детей. В детстве у нее была ангина, которая дала серьезное осложнение. И когда женщина пришла вставать на учет в консультацию в ожидании ребенка, врачи особенно пристально следили за ее самочувствием. Нет, ее никто не пугал трудными родами, не говорил, что ей что-то угрожает. Просто она чуть чаще других приходила к своему доктору. Ее чуть тщательнее обследовали. А еще назначали препараты, которые она принимала во время беременности.

Роды прошли прекрасно, дочь появилась на свет здоровой. То же самое было и со второй беременностью. Но, несмотря на все предосторожности докторов, сын родился слабеньким. Его положили в отделение патологии новорожденных этого же центра, и там неонатологи занимались им целых две недели. Теперь это крупный, крепкий карапуз, который даже не подозревает, что своим появлением на свет переполошил с десяток специалистов.

Впрочем, когда он подрастет, мама непременно расскажет ему о том, как над ним «колдовали» доктора, чтобы он рос здоровым. По словам Ольги, мамам очень удобно, что все находится в одном месте: не надо ехать в другую больницу, здесь все знакомо, а потому психологически намного проще обращаться к врачам за помощью. Если ее дочь никуда не уедет, то рожать тоже будет здесь, и получится такой «круговорот детей в природе».

СПРАВКА «СЧ» За последние два года в Новочебоксарском медицинском центре провели ремонт, лечебное учреждение вошло в проект «Бережливая поликлиника». Приобретено современное оборудование для различных видов исследования и лечения: детский фиброскоп, ультразвуковой аппарат экспертного класса, цифровой рентгеновский аппарат, лор-комбайн и другое. Заключены договоры с 18 студентами медицинского факультета и 5 ординаторами.

В медицинском центре есть своя социально-психологическая служба, и когда врачи понимают, что женщине нужна не только медицинская помощь, подключают ее. Если есть необходимость, специалисты обращаются и в МВД, и в городскую администрацию. Заведующая поликлиникой Маргарита Макеева считает, что вовремя решенные социальные проблемы сохраняют женщинам и детям здоровье не меньше, чем непосредственно лечение.

Здесь постоянно занимаются работой с будущими мамами и папами по формированию ответственного родительства. Звучит немного казенно, но на практике помогает молодым людям избежать очень многих неприятностей. Когда в семье появляется малыш, практически все для его родителей происходит впервые, даже если у них уже есть дети — это же маленький незнакомый пока человек, к которому надо привыкнуть. А когда это первенец, родителям без опыта еще сложнее. Чтобы работать воспитателем в детском саду и растить чужих детей, в институте учат пять лет, а чтобы ежедневно растить собственного сына или дочь, не учат нигде. И хорошо, если есть модель собственной благополучной семьи. А если нет?

Поэтому центр кризисной беременности — очень нужная структура. Кстати, когда женщина наблюдается здесь постоянно, врачи быстро реагируют, если у нее возникают проблемы после родов. Они вовремя замечают признаки послеродовой депрессии и без промедления консультируют таких мам у специалистов.

От практиканта до доктора

В центре детям оказывают только терапевтическую помощь, хирургическое лечение на себя взяла Республиканская детская клиническая больница, но в центре работают хирург и травматолог, чтобы дети долечивались по месту жительства. Здесь есть свои эндоскопист и врач УЗИ, неврологи и кардиологи, работает эндокринолог.

Но вот что касается участковых педиатров, то их не хватает. Решаются проблемы с кадрами благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Центр заключил договоры с 23 студентами медицинского факультета и платит им стипендию. Практику обычно целевики проходят здесь же, они знакомятся с коллективом, коллектив присматривается к новеньким, и потому, как считает главный врач центра Алексей Демаков, начало работы для молодого доктора будет менее стрессовым.

В этом году ждут двух акушеров-гинекологов, лор-врача, двух педиатров. В связи с тем, что врачей не хватает, участки пришлось увеличить, а это серьезная нагрузка на докторов, особенно в сезонные эпидемии. Вот и сейчас, во время пандемии COVID-19, практически вся помощь заболевшим детям оказывается на дому. В центр юные пациенты приходят только на инструментальное обследование: сделать ЭКГ или УЗИ, пролечить глаза в кабинете офтальмолога, а также сделать прививку.

Перемены со знаком «плюс»

Врачей очень радует, что детская заболеваемость в этот период резко снизилась: ребятишки сидят с родителями дома, а потому меньше стало контактных инфекций, травм. Но если возникает необходимость в стационарном лечении, детей отправляют в городскую больницу в Чебоксарах. Стационар центра сейчас перепрофилирован. Сюда везут юных жителей республики из всех районов, подхвативших пневмонию и тех, кто тяжело переносит ОРВИ. Для центра, как это ни провокационно звучит, в этом временном перепрофилировании есть свои плюсы. Кроме тех палат-боксов, которые уже были, появились дополнительные. Также дополнительно пришлось устанавливать двери на вновь организованные входы-выходы, чтобы разграничить потоки пациентов, что раньше не требовалось. Как считает главный врач Алексей Демаков, некоторые элементы маршрутизации пациентов, забора анализов и их транспортировки, которые пришлось внедрять в жизнь во время пандемии, стоит оставить на будущее.

Есть ли минусы у такого центра, где во главу угла поставлено репродуктивное здоровье женщин и здоровье детей? Как уверен Алексей Демаков, минусы найти можно везде. Возможно, было бы лучше, если бы роддом и перинатальный центр были в составе многопрофильной больницы. Но все зависит от организации процесса наблюдения и лечения. Если у беременной женщины появились проблемы и ее нужно обследовать, то это несложно сделать в другом лечебном учреждении: ведь каждый житель города прикреплен к своей поликлинике, где работают необходимые специалисты.

Самый главный плюс такого «гибридного» подхода к здоровью — это то, что врачи могут наблюдать детей в самые ответственные моменты: до рождения и сразу после, когда их здоровье особенно хрупкое. Именно здесь можно отследить наследственные болезни, успеть отреагировать при некоторых угрожающих состояниях, которые может пропустить доктор, не знающий особенностей течения беременности. Так что плюсов, конечно же, больше.

Фото Олега Мальцева