Чувашия в числе лидеров по числу сыгранных свадеб в период пандемии

Несмотря на коронавирус, наша республика оказалась в списке лидеров по числу сыгранных свадеб. Апрель этого года, прошедший под эгидой пандемии, показал сокращение числа разводов и заключения браков в России.

«В целом по стране в апреле количество свадеб значительно снизилось. В апреле этого года было зарегистрировано 33787 браков, а в прошлом году — 56818», — рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков. Он отметил, что меньше всего свадеб прошло в Кабардино-Балкарии. Там зарегистрировано всего 4,3% бракосочетаний от показателя апреля прошлого года. Тем не менее, есть регионы, в которых свадебные показатели в апреле этого года выросли по сравнению с 2019 годом. «Абсолютный лидер — Липецкая область, где количество браков в апреле выросло почти в 1,5 раза к апрелю прошлого года», — сообщил руководитель Росстата. В число таких регионов также входят Курская, Пензенская, Воронежская области и Чувашия.

При этом количество разводов по стране сократилось на 74,4%: если в апреле прошлого года их количество составило 53740, то за аналогичный период этого года их было зарегистрировано 13783. «Браки и разводы — их регистрация в ЗАГСе и есть юридический факт. Если люди не дошли до ЗАГСа, то, соответственно, брак или развод тоже не оформлены. Поэтому статистика по бракам и разводам есть в полном объеме», — добавил Малков.

По разводам, кстати, есть также несколько регионов-рекордсменов — более чем в 10 раз их количество сократилось в Мордовии, Омской и Владимирской областях. «А в целом получается, что браков в этом апреле было почти в 2,5 раза больше, чем разводов», — отметил глава Росстата.

КСТАТИ Росстат также предоставлял статистику за январь — апрель 2020 года, которая показала заметное снижение числа браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые четыре месяца 2020 года в стране было зарегистрировано почти 190,5 тысячи браков, в то время как в прошлом году этот показатель превышал 217 тысяч. Схожая картина и по разводам. В январе — апреле прошлого года ЗАГСы России зафиксировали 199,9 тысячи разводов, а за аналогичный период этого года — 155,8 тысячи.

Фото Ольги Николаевой Вконтакте:

О том, как в республике играли свадьбы в эпоху коронавируса, «СЧ» расскажет в одном из ближайших номеров.