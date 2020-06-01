Сбербанк проинвестировал в строительство Чувашии более 9 млрд рублей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сегодня с кредитной поддержкой Сбербанка в Чувашии возводятся 26 жилых домой домов общей площадью 378 тысяч квадратных метров. Только в 2020 году общая сумма инвестирования в строительство региона превысила 9 миллиардов рублей, а совокупная сумма средств физических лиц на открытых эскроу-счетах – 3 миллиарда рублей.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов: «Строительство – одна из самых сложных и интересных отраслей и несомненный локомотив экономики нашего региона. Мы активно включились в финансирование возведения жилых домов по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Отмечу, что большая часть компаний-застройщиков, работающих по такой схеме, сдает в эксплуатацию свои дома значительно раньше намеченных сроков».

Напомним, что теперь застройщики строят дома с помощью собственных или привлеченных у банка кредитных средств, а деньги дольщиков лежат на специальных счетах эскроу. Деньги с них перечисляются застройщику только после получения акта ввода дома в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет. Такая схема защищает жителей региона от недобросовестных девелоперов, а ландшафты городов – он новых недостроев.

Опубликовано: 15 июня 2020 г.


Читайте также:

Благодаря эскроу счетам резко возросло количество заключенных договоров долевого участия
Олег Николаев проинспектировал ход строительства школы в Новом городе
В Чувашии большие стройки будут планировать "пятилетками"
Деловые люди поделились печалями и проектами
Строители из Чувашии восстанавливали Ленинакан после землетрясения 1988 года
"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Строительство Центра хоккея в Чебоксарах близится к завершению
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.