Сбербанк проинвестировал в строительство Чувашии более 9 млрд рублей

Сегодня с кредитной поддержкой Сбербанка в Чувашии возводятся 26 жилых домой домов общей площадью 378 тысяч квадратных метров. Только в 2020 году общая сумма инвестирования в строительство региона превысила 9 миллиардов рублей, а совокупная сумма средств физических лиц на открытых эскроу-счетах – 3 миллиарда рублей.

И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов: «Строительство – одна из самых сложных и интересных отраслей и несомненный локомотив экономики нашего региона. Мы активно включились в финансирование возведения жилых домов по новой схеме проектного финансирования с использованием счетов эскроу. Отмечу, что большая часть компаний-застройщиков, работающих по такой схеме, сдает в эксплуатацию свои дома значительно раньше намеченных сроков».

Напомним, что теперь застройщики строят дома с помощью собственных или привлеченных у банка кредитных средств, а деньги дольщиков лежат на специальных счетах эскроу. Деньги с них перечисляются застройщику только после получения акта ввода дома в эксплуатацию и постановки его на кадастровый учет. Такая схема защищает жителей региона от недобросовестных девелоперов, а ландшафты городов – он новых недостроев.