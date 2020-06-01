12 июня — День России

Дорогие соотечественники!

Поздравляю вас с Днем России!

12 июня мы вместе со всей страной отмечаем важный государственный праздник. Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации положило начало демократическому становлению нашего общества. Учрежденный в этот день праздник стал символом национального единства и независимости нашей страны.

От нашей любви к Родине, осознания ответственности за ее судьбу, солидарности и целеустремленности зависит будущее России. Только вместе, объединив усилия, мы можем преодолеть любые трудности, решить стоящие перед нами задачи, изменить жизнь каждого к лучшему.

Желаю вам благополучия и счастья, энергии и вдохновения для новых дел и свершений.

Олег Николаев

Врио Главы Чувашской Республики

Уважаемые жители Чувашии, дорогие земляки!

Поздравляем вас с главным государственным праздником — Днем России!

С каждым годом День России становится все более значимым как символ единства и сплоченности россиян, веками живущих в мире и согласии. Мы любим свою Родину — одну на всех, независимо от национальности и вероисповедания каждого. Мы неотделимы от ее многовековой истории, духовных корней. И эта неразрывная связь — бесценное достояние. И чем сильнее и богаче становится наша держава, тем больше возможностей у каждого из нас, у наших детей прожить счастливую жизнь, реализовать свои таланты, заслужить признание и уважение.

Наша республика всегда славилась дружбой всех, кто обустраивал эту землю, вносил и продолжает вносить достойный вклад в сохранение и укрепление единства многонациональной России. Накануне 100­летия образования Чувашской автономии выражаем особые слова благодарности ветеранам, старшему поколению. Ваше умение жить и трудиться на совесть всегда будет для нас истинным примером служения Отечеству. Мы должны продолжить эту созидательную эстафету, развивать в наших детях чувство Родины, чтобы не угасало желание жить в Чувашской Республике, и делать наш край успешнее и краше, приумножая мощь и славу России.

В этот праздничный день от всей души желаем вам мира и добра, новых успехов и достижений на благо каждой семьи, всей республики и нашей большой страны России!

Депутаты Государственной Думы

Анатолий Аксаков и Игорь Моляков

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с Днем России.

В этот замечательный праздник, восстанавливая в памяти славные вехи истории родного Отечества, сплотившего навеки в единое могущественное государство десятки и десятки братских народов и регионов, мы гордимся его героическим прошлым и своими руками, своим созидательным трудом творим нынешнее и будущее великой России.

Наши народы уверенно смотрят вперед, ибо все вместе мы — сила, мы вместе непобедимы.

В этом общем едином строю и наша многонациональная Чувашия. Будучи неотъемлемой частью России, она, как и все другие субъекты Федерации, твердой поступью идет вперед и вносит достойный вклад в укрепление российской государственности, решение общенациональных задач.

От души желаю вам, дорогие земляки, новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия во всем.

Депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации

Николай Малов