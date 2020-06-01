ВТБ в Чувашской Республике поддержал клиентов на 2,4 млрд рублей

ВТБ в Чувашской Республике одобрил кредитные каникулы для 1,2 тысячи заемщиков – физических лиц на 837 млн рублей. Предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате пандемии COVID-19, предоставил кредитную помощь на 1,6 млрд рублей. Общая сумма поддержки, оказанной населению и бизнесу региона, составила 2,4 млрд рублей.

В рамках госпрограммы кредитования компаний на выплату заработной платы сотрудникам банк заключил с региональными предприятиями 58 соглашений на 151 млн рублей. Льготное финансирование получили представители сфер услуг, общественного питания, розничной торговли непродовольственными товарами и другие. Кроме того, ВТБ в регионе заключил 101 кредитное соглашение на реструктуризацию кредитов предприятиям среднего и малого бизнеса на общую сумму 1,4 млрд рублей как по собственным программам, так и в рамках государственных мер реструктуризации.

С 1 июня ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса по новой госпрограмме сохранения занятости под 2% годовых. Кредиты предоставляются в рамках Постановления Правительства РФ № 696. Заемные средства можно направить на расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности или рефинансирование текущих кредитов, полученных в рамках государственных программ поддержки №422 и 1764. В рамках новой программы клиенты освобождаются от внесения платежей по кредиту до 28 декабря 2020 года. В случае сохранения не менее 90% штата их работников государством будет погашено 100% задолженности перед банком. Если компания сохранит количество сотрудников на уровне 80% и более – будет списано 50% долга и процентов по нему. ВТБ в Чувашской Республике на текущий момент подписано 16 кредитных соглашений на общую сумму 71 млн руб. В работе находится еще 55 заявок на сумму 356 млн руб.

Банк предоставляет кредитные каникулы пострадавшим в результате COVID-19 клиентам-физлицам как в рамках государственных, так и собственных программ. В настоящее время жителям региона одобрено порядка 1,2 тыс. заявок, из которых свыше одной тысячи (593,4 млн рублей) — по потребительским кредитам и кредитным картам, 200 – по ипотеке (221 млн рублей), 50 — по автокредитам (23 млн рублей). В рамках «Ипотеки с господдержкой 2020» банк в регионе на текущий момент выдал 68 займов на сумму 140 млн рублей.

Управляющий банка ВТБ в Чувашской Республике Константин Киргизов прокомментировал:

«В условиях распространения коронавируса многие наши клиенты – и частные, и корпоративные — оказались в сложной ситуации. Мы понимаем, насколько важно своевременно оказать им помощь. Сегодня ВТБ предлагает пострадавшим клиентам как государственные, так и собственные эффективные программы поддержки, которые, я уверен, помогут им в этот непростой период сохранить финансовую устойчивость».

По итогам 1 квартала 2020 года кредитно-документарный портфель банка ВТБ в Чувашской Республике составил 38,7 млрд рублей. Совокупный портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 1 апреля достиг 39 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ в республике достиг 16 млрд рублей, увеличившись с начала года на 5%. Наибольшая доля приходится на ипотечные кредиты – 8,2 млрд рублей (прирост на 9%). Портфель кредитов наличными на отчетную дату составил 6 млрд (+2% с начала года).

Кредитно-документарный портфель в сегменте корпоративного бизнеса составил 22,7 млрд рублей. В структуре портфеля 16,8 млрд рублей приходится на кредиты сегмента среднего и малого бизнеса. Объем привлеченных средств юрлиц на отчетную дату достиг 9,2 млрд рублей.