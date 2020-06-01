Слесарь-наладчик Николай Андреев — человек с картины

Мозаика с заводчанином много лет украшала стену техникума

Молодой мужчина с открытым волевым лицом поднимает над собой небольшой экскаватор, на заднем плане угадываются Чебоксарская ГЭС, трубы ТЭЦ и Чувашский драмтеатр… Это — ювелирно выложенная в конце 70-х годов мозаика, до недавнего времени располагавшаяся на стене машиностроительного техникума. Картину многие годы видел каждый, кто выходил с Тракторного завода через проходную у городской стоматологии. К сожалению, прошлой весной мозаику пришлось снять из-за ее аварийного состояния, а вот красавец-мужчина оказался вовсе не вымышленным художниками персонажем. Человек такой, как выяснили в «СЧ», действительно существовал и работал на тракторном. Был высоким, красивым и очень схожим со своим портретом.

Слесарь-наладчик оборудования Николай Александрович Андреев стоял у истоков образования завода и проработал на нем до самой пенсии. Он не занимал руководящих должностей, но настолько хорошо разбирался в деле, что часто консультировал своих руководителей по тем или иным вопросам. Был бессменным членом делегации, встречавшей партнеров и поставщиков из Японии, Германии, Китая, — разобраться со сложным оборудованием мало кому было под силу.

«Когда проезжали мимо кольца у тракторного, папа всегда кивал в сторону мозаики, мол, это я. И шутил, что у него выбита коленка, именно в районе колена не хватало нескольких камешков», — вспоминает отца Ирина Корлатяну, ныне заведующая чебоксарским детским садом № 128. В память крепко врезались и фамилии руководителей, запросто заходивших в гости к рядовому слесарю посоветоваться по рабочим делам: Емельянов, Корсун, Лапушкин, Макаров.

На заводе Николая Андреева все знали, на него равнялись и звали не иначе, как Деловой. Он заслужил это имя своими качествами — стремлением доводить все до совершенства и оптимизировать все рабочие процессы. В его трудовой — всего несколько записей о местах работы, но целых два разворота упоминаний о внесенных рацпредложениях. Таких, как, например, датчик для диагностики качества деталей.

Впрочем, будучи рационализатором в душе, Николай Александрович стремился все упорядочить не только на работе, но и дома. Каждый сантиметр, вспоминают родные, использовался по назначению: если гараж, то с идеально разложенными по полкам инструментами, если спальня, то с полочками у кроватей, чтобы под рукой были и радио с телефоном, и выключатель. В панельной квартире он оборудовал «хрущевский холодильник» в холодной стене, а на кухне своими руками выпилил встроенный гарнитур с нержавеющими пластинами вокруг умывальника…

Стать самостоятельным и деловым Николая заставила сама жизнь. Родившись 5 апреля 1945 года в деревне Новые Бюрженеры Канашского района, через три года он остался без отца, а в семнадцать лет — без матери. В дисциплине и стремлении к порядку воспитывал и своих детей. «Если мыть руки, то по локоть — это на всю жизнь», — говорит его дочка Ирина. Отмечает волевой и жесткий характер папы, при всех своих качествах очень любившего детей и называвшего их «мой золотой сыночек», «моя золотая дочка».

Кстати, отец дал сыну гвозди и молоток, когда тому едва исполнилось два года. Мальчишка обколотил этими гвоздями всю выделенную ему деревянную дощечку. В итоге Владимир Николаевич отчасти пошел по стопам родителя, сегодня он занимается гарантийным ремонтом «Газелей», работает в крупной казанской компании мастером-приемщиком автомобилей. «Да я и сама такая, — замечает Ирина, — от отца мне передалось немало деловых качеств, использую их и в работе, и в повседневной жизни. Сегодня, к примеру, мы строим дом, и муж во всем советуется со мной».

…Николай Андреев вышел на пенсию, а люди продолжали к нему тянуться и приходить за советом. В 2011 году он ушел из жизни, но осталась память о большом специалисте, об одном из тех, кто поднимал и развивал Тракторный завод.

Фото с сайта foto.cheb.ru, Олега Мальцева и из семейного архива:

Больше сорока лет мозаика с рабочим Тракторного завода украшала здание техникума. В прошлом году ее пришлось снять.