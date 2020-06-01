Пробный ЕГЭ пройдет без выпускников

Об этом рассказал начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров на еженедельной городской планерке.
«29 июня состоится техническая репетиция ЕГЭ, — сообщил он. — Учителя, ответственные за организацию единых экзаменов, в это время будут находиться в пунктах проведения ЕГЭ, чтобы отработать технологию защиты здоровья выпускников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора».
По словам Захарова, пункты проведения экзаменов обеспечат рециркуляторами для обеззараживания помещений и бесконтактными термометрами, все сотрудники будут иметь средства индивидуальной защиты. Вход в школы организуют малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. А в экзаменационных аудиториях отработают безопасную рассадку учеников — зигзагообразную, и с условием, что в одном кабинете будут «сдавать экзамен» максимум девять человек. Но поскольку школьников на пробный ЕГЭ не приглашают, в роли экзаменуемых выступят сами педагоги.
Подготовиться к не совсем обычному ЕГЭ предлагают также мамам и папам. В среду, 10 июня, Минобразования Чувашии организует родительское онлайн-собрание «Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году». Начнется оно в 18 часов, участие в нем примут представители министерства и Роспотребнадзора, руководители пунктов проведения экзамена и конфликтной комиссии.
МЕЖДУ ТЕМ
В России единый экзамен в этом году планируют сдавать более 736 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом заявил вчера премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом. Проведение ЕГЭ должно находиться под личным контролем глав регионов, чтобы не допустить случаев заражения коронавирусом, почеркнул глава российского правительства. Он поручил Рособрнадзору и Минпросвещения обеспечить мониторинг ситуации в регионах по организации безопасного ЕГЭ, и каждую неделю предоставлять доклад о проделанной работе. Как сообщают российские СМИ, Мишустин также отметил, что подать заявления, в том числе дистанционно, в вузы выпускники смогут с 20 июня, а школьники, которые по уважительным причинам не сумеют сдать ЕГЭ в июле, смогут сделать это в августе.
Напомним, в 2020 году все ученики 9-х и 11-х классов получат аттестаты на основе итоговых оценок. А единые экзамены будут сдавать только те выпускники, кто собирается в этом году поступать в вузы.