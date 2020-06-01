Пробный ЕГЭ пройдет без выпускников

Об этом рассказал начальник управления образования администрации Чебоксар Дмитрий Захаров на еженедельной городской планерке.

«29 июня состоится техническая репетиция ЕГЭ, — сообщил он. — Учителя, ответственные за организацию единых экзаменов, в это время будут находиться в пунктах проведения ЕГЭ, чтобы отработать технологию защиты здоровья выпускников в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора».

По словам Захарова, пункты проведения экзаменов обеспечат рециркуляторами для обеззараживания помещений и бесконтактными термометрами, все сотрудники будут иметь средства индивидуальной защиты. Вход в школы организуют малыми группами с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра. А в экзаменационных аудиториях отработают безопасную рассадку учеников — зигзагообразную, и с условием, что в одном кабинете будут «сдавать экзамен» максимум девять человек. Но поскольку школьников на пробный ЕГЭ не приглашают, в роли экзаменуемых выступят сами педагоги.

Подготовиться к не совсем обычному ЕГЭ предлагают также мамам и папам. В среду, 10 июня, Минобразования Чувашии организует родительское онлайн-собрание «Особенности проведения ЕГЭ в 2020 году». Начнется оно в 18 часов, участие в нем примут представители министерства и Роспотребнадзора, руководители пунктов проведения экзамена и конфликтной комиссии.