Новый закон освободит от платы за вывоз мусора владельцев пустующих квартир и земельных участков

Безымянных установят, «бездомных» возьмут на учет

Безымянные квитанции (без указания Ф.И.О. получателя), равно как и платежки на владельцев земельных участков, где нет жилых строений, направляемые региональным оператором по вывозу мусора — компанией «Экоцентр», давно возмущают жителей республики. Врио Главы Чувашии Олег Николаев поручил Минприроды, взаимодействующему с региональным оператором, разобраться в ситуации.

«Согласно правилам предоставления жилищно-коммунальных услуг такие реквизиты, как фамилия, имя, отчество обязательно должны быть в квитанции. Мы провели с Госжилинспекцией и региональным оператором предварительную работу. Договорились о том, что квитанции без указания Ф.И.О. получателя гражданам поступать не будут», — заявил на брифинге и.о. министра природных ресурсов и экологии Александр Воробьев.

Однако это не освобождает людей от оплаты за полученную услугу, пояснили далее министр, а также руководитель Госжилинспекции Чувашии Виктор Кочетков и директор ООО «МВК «Экоцентр» Виктор Лагуновский. Кстати, из всех 540 тысяч счетов за мусор, выставляемых на индивидуальные жилые дома и многоэтажки, примерно 100 тысяч были обезличенными. Зато когда регоператор выявит всех безымянных собственников, он сможет сполна взыскать с них долг с момента начала своей деятельности в октябре 2018 года. Ведь срок исковой давности, три года, с того времени еще не вышел.

И вроде все по действующему закону: собственник жилого помещения обязан платить за вывоз мусора. «Данная ситуация сложилась не только в нашем регионе, она по всей России, — сказал руководитель «Экоцентра». — Всегда, когда прявляются какие-то нововведения, отстает нормативная база. Но сейчас очень активно, практически в авральном режиме меняется законодательство, и в июле ждем выхода закона, который четко установит критерии проживания или непроживания человека в помещении.

И у нас появится право не начислять плату на дома или квартиры, в которых никто не проживает. Планируется привязать этот критерий к потреблению электроэнергии».

«Рассматривается вариант, что при потреблении менее 30 кВт электроэнергии будет фиксироваться отсутствие проживающих. Но пока это — законопроект, критерий может измениться», — уточнил и.о. министра.

С владельцами земельных участков, где нет построек, разобраться проще. Им надо скорее представить регоператору свидетельство о праве собственности на землю и справку из органа местного самоуправления о том, что на участке нет каких-либо строений. И пока не появится жилая новостройка, ежегодно уведомлять об этом регоператора.

«По поводу таких участков мы принимаем документы и освобождаем граждан от начислений. С начала деятельности у нас по этой причине пересчитано более 9 тысяч счетов. Работа стандартная, мы это делаем всегда», — успокоил Виктор Лагуновский.

А руководитель Госжилинспекции Виктор Кочетков напомнил, что на всех квитанциях за мусор, в том числе и обезличенных, имеются адреса и телефоны, по которым потребители могут обратиться к регоператору.

Но пока, видимо, регоператору непросто дается урегулирование разногласий «мирным путем». По словам его руководителя, около 5% всех лицевых счетов, по которым ответчиками являются юридические или физические лица, постоянно находится в судах на разных стадиях разбирательства.

Большинство исков направлено на городских ответчиков, так как в сельской местности сложнее установить владельца земельного участка под жилую застройку, а без указания Ф.И.О. к судопроизводству документы не хотят принимать. «Сейчас эту ситуацию будем исправлять. Акцент в претензионно-исковой работе сместим на село»,— пообещал руководитель «Экоцентра».