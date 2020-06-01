Выплаты владельцам домашних ферм составят от 2300 до 4300 рублей за каждую дойную корову

На совещании у врио Главы Чувашии прозвучала хорошая новость для сельчан в преддверии сезона «большого молока». По поручению Олега Николаева Минсельхоз подготовил проект правительственного постановления о правилах предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на содержание дойных коров.

Как сообщил вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, на эти цели выделяется 185 млн рублей.

ЛПХ с одной буренкой получат по 2300 руб., с двумя – по 3300 руб. на каждую, а если на домашней ферме три и более коров, то уже по 4300 руб. на каждую. Таким вот образом стимулируется расширение частного поголовья…

Данной поддержкой намечено охватить порядка 22 тыс. ЛПХ республики. Выплаты начнутся в конце июня.