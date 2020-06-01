Программа ремонта дворов в Чувашии будет продлена на три года

В республике в этом году должны были благоустроить 1200 дворовых территорий в 119 населенных пунктах республики. На это из регионального бюджета было выделено 1,5 миллиарда рублей. Но часть этих средств осталась не законтрактованной, а значит, велика вероятность невыполнения работ или укладки асфальта уже осенью — в дождь и заморозки.

Поэтому на состоявшемся сегодня, 5 июня совещании с главами администраций городов и районов под руководством врио Главы Чувашии Олега Николаева было решено перенаправить не законтрактованные средства на поддержку личных подсобных молочных хозяйств и модернизацию коммунальных сетей, сообщает информагентство «Чувашинформ». При этом сама региональная программа благоустройства дворовых территорий будет продолжена.

«Программа будет реализовываться в ближайшие три года, и поэтому будет возможность в спокойном режиме разрабатывать проектно-сметную документацию, планировать ремонт дворов, согласовывать это с населением, ну и обеспечить плановое выполнение работ. Ведь когда большие деньги выделяются без соответствующей подготовки, без проектно-сметной документации, бывает затор. Так и получилось», — пояснил свое решение Олег Николаев и поручил главам администраций городов и районов не прекращать начатую работу, чтобы за три года благоустроить максимальное количество дворовых территорий Чувашии.