Надежда Луговская, руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии:

— Уважаемые жители Чувашской Республики! Обращаюсь к вам с просьбой. В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции временно воздержитесь, пожалуйста, от посещения кладбищ, храмов, мест массового паломничества. Это позволит выйти на первый этап снятия ограничений, избежать многочисленных случаев заражения. Постарайтесь максимально ограничить свои контакты. Не подвергайте опасности пожилых людей , а также граждан с хроническими заболеваниями. Для общения сейчас лучше использовать телефоны и другие современные средства связи. Используйте маски, не забывайте о социальной дистанции и обязательно соблюдайте правила личной гигиены. Предотвращение распространения нового коронавируса сейчас очень зависит от нас самих.