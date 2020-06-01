3 июня в 10:30 в прямом эфире НТРК — церемония прощания с митрополитом Варнавой

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Большая утрата постигла вчера, 1 июня, всех православных христиан Чувашской Республики – на 90-м году жизни скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава.

Прощание со старейшим архиереем Русской православной церкви состоится завтра, 3 июня.

Учитывая непростую ситуацию с распространением COVID-19 в Чувашской Республике, Национальное телевидение Чувашии предоставит возможность всем верующим проститься с Главой Чувашской митрополии. Телеканал будет вести прямую трансляцию с церемонии последования отпевания и гражданской панихиды митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы.

Начало – в 10:30

Опубликовано: 2 июня 2020 г.


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